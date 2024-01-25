Турция оставила в силе запрет на допуск военных кораблей в Черное море

«Никаких изменений в нашей позиции нет. Конвенция Монтре соблюдается», - заявил собеседник агентства.

Так он прокомментировал заявление США о планах обсудить с Турцией судоходство в Черном море.

Глава российского МИД Сергей Лавров спрогнозировал, что Соединенные Штаты продолжат переговоры с Турцией по заходу флота в море, но у них едва ли получится добиться изменения правил. Министр напомнил, что Турция не раз заявляла о намерении строго руководствоваться положениями конвенции Монтре, ограничивающей проход военных судов через проливы страны.

Ранее глава турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек пообещал, что пока длится спецоперация, военных кораблей НАТО в Черном море не будет.

Согласно конвенции Монтре, согласованной в 1936 году, иностранные суда могут находиться в Черном море не дольше трех недель, а в исключительных случаях Турция вправе ограничить или запретить проход военных кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор.