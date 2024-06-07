Турция ограничит импорт пшеницы

В ведомстве отметили, что ограничения вступят в силу 21 июня и продлятся до 15 октября, однако в зависимости от ситуации на рынке сроки могут быть скорректированы.

Турция является вторым по объему покупателем российской пшеницы, больше этой продукции закупает только Египет. Также в топ импортеров входят Пакистан, Бангладеш и Алжир.

По информации «Коммерсанта» в период с июля 2023 года по май 2024 года Россия продала 50,5 миллиона тонн пшеницы, что больше аналогичного периода прошлого сезона на 10 миллионов.

Ранее Турция увидела в БРИКС альтернативу вероятному вступлению в Евросоюз.