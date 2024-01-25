Турция одобрила заявку Швеции в НАТО

Из этого следует, что процедуру утверждения Турцией членства Швеции в НАТО официально завершили.

Ранее стало известно, что турецкий парламент после дебатов одобрил вступление страны в альянс. Далее заявку должен был подписать Эрдоган, что он и сделал 25 января.

Швеция подала заявку на присоединение в блок в 2022 году. Турецкая сторона поставила условия, которые государство должно было выполнить для получения согласия Анкары. Документы о ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО рассматривали в парламенте Турции с октября 2023 года.