25 января 2024, 22:36

Турция одобрила заявку Швеции в НАТО

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в Североатлантическом Альянсе. В электронном вестнике правительства страны Resmi Gazete опубликовали соответствующий указ.

Из этого следует, что процедуру утверждения Турцией членства Швеции в НАТО официально завершили.

Ранее стало известно, что турецкий парламент после дебатов одобрил вступление страны в альянс. Далее заявку должен был подписать Эрдоган, что он и сделал 25 января.

Швеция подала заявку на присоединение в блок в 2022 году. Турецкая сторона поставила условия, которые государство должно было выполнить для получения согласия Анкары. Документы о ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО рассматривали в парламенте Турции с октября 2023 года.

Турция Швеция Реджеп Эрдоган НАТО
25 января 2024, 22:16
МИД Сербии отреагировал на обвинения актера Биковича в поддержке геноцида
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Сербское министерство иностранных дел ответило на заявление внешнеполитического ведомства на Украине, где актера Милоша Биковича обвинили в поддержке геноцида и нарушении международного права. Сообщение ведомства передало РИА «Новости».

«Министерство иностранных дел [Сербии] указывает на полную необоснованность данного утверждения», - сказано в публикации.

В МИД отметили, что конституция Сербии дает гарантии о свободе художественного и научного творчества, культурные традиции в государстве хранят долгую историю. Актера Биковича в министерстве назвали одним из самых талантливых и известных сербских артистов. Несмотря на молодой возраст, он уже внес вклад в международный кинематограф.

Ранее Бикович заявил, что хотел бы построить карьеру в Голливуде. Он неоднократно получал оттуда предложения, но ни одно его не устроило. При этом артист резко высказался о звездах американского кино. Он не доволен работой актрисы Анджелины Джоли в фильме «В краю крови и меда». По его мнению, кино получилось далеким от реальности.

Кино Сербия Фильмы Актеры
25 января 2024, 21:01
Байден отправит шефа ЦРУ Бернса на переговоры для сделки Израиля и ХАМАС
РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден планирует отправить шефа ЦРУ Уильяма Бернса в Европу на переговоры с Израилем, Египтом и Катаром для заключения сделки с ХАМАС. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Ожидается, что Бернс встретится с руководителями египетской и израильской разведок Аббасом Камелем и Давидом Барнеа, а также премьер-министром правительства Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.

Сделка Израиля с ХАМАС, которую хочет обсудить глава ЦРУ, подразумевает освобождение всех заложников палестинского движения и самое длительное прекращение огня с начала обострения.

Эскалация палестино-израильского конфликта произошла 7 октября после того, как ХАМАС нанес массированный ракетный удар по территории Израиля. ЦАХАЛ в ответ начал атаковать объекты в секторе Газа, в том числе гражданские.

Накануне Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США предварительно утвердили условия временного перемирия и обмена заложниками в палестинском анклаве. Огонь планируется приостановить на месяц.

США Израиль Египет Переговоры Конфликт Израиля и Палестины Катар
25 января 2024, 19:50
США решили поменять принцип своего присутствия в Ираке
Pxhere
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США и Ирак в ближайшее время начнут переговоры о переходе от коалиционного присутствия в государстве к устойчивому двустороннему сотрудничеству в рамках Высшей военной комиссии. Об это сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин, чьи слова привело РИА «Новости».

«Высшая военная комиссия обеспечит переход к устойчивому двустороннему сотрудничеству в области безопасности», - подчеркнул он.

Чиновник не уточнил, о чем именно идет речь: о выводе войск или о сокращении контингента в Ираке, который насчитывает около 2,5 тысячи американских военнослужащих. Стороны обсудят наиболее эффективную эволюцию международной военной коалиции.

Ранее в США подняли вопрос о выводе войск из Сирии. Власти Соединенных Штатов не видят дальнейших задач для сохранения контингента, заявил старший научный сотрудник и директор программ по Сирии и борьбе с терроризмом и экстремизмом в Институте Ближнего Востока Чарльз Листер.

Военные базы США в Сирии подвергаются атакам с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке. Например, 12 января под удар попал американский объект в провинции Дейр-эз-Зор, сообщал сайт kp.ru.

США Сирия Военные Ирак
25 января 2024, 17:15
Азербайджан решил выйти из Совета Европы
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Азербайджан рассматривает возможность выхода из Совета Европы. Как сообщило агентство Trend, страна также может отказаться от признания юрисдикции ЕСПЧ.

Причиной стало решения ПАСЕ приостановить участие азербайджанской делегации в деятельности ассамблеи. Власти Азербайджана увидели в этом попытку необоснованного вмешательства в текущий избирательный процесс страны.

Поведение ПАСЕ назвали позорным и обвинили в попытке говорить с Азербайджаном на языке угроз и шантажа. Государство не намерено мириться с таким несправедливым и предвзятым отношением.

«Азербайджан рассматривает процедуру выхода из Совета Европы в ответ на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы не утверждать полномочия азербайджанской делегации», - уточнили журналисты.

В ассамблее решились на «провокационный шаг», отказывая признавать полномочия государства. ПАСЕ мотивировала этот выпад тем, что их наблюдателей не пригласили на президентские выборы. Но отношение организации к республике обострилось еще раньше. Осенью 2023 года ПАСЕ транслировала однобокую позицию и обвинила Азербайджан в насильном изгнании армян из Нагорного Карабаха, сообщил сайт kp.ru.

Ранее ПАСЕ призвала объявить Владимира Путина «нелегитимным» президентом после окончания срока его полномочий в 2024 году. МИД России заявил о никчемности ассамблеи после такого заявления. Легитимность глав государств определяет воля граждан, а не «заказные заключения международных организаций».

Азербайджан рассматривает возможность выхода из Совета Европы. Как сообщило агентство Trend , страна также может отказаться от признания юрисдикции ЕСПЧ.

ПАСЕ Отношения Европа Россия Владимир Путин Азербайджан

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