Турция не определилась с датой голосования по протоколу о вступлении Швеции в НАТО
Турецкие парламентарии обсудят в ближайшее время документ о возможном вступлении Швеции в НАТО, точную дату голосования по протоколу еще не назначили. Об этом ТАСС сообщил источник в парламенте республики.
«Пока точного графика, даты или даже предположений о том, когда протокол поступит на генассамблею, нет», - отметил он.
По информации издания, 16 ноября комиссия по иностранным делам приступит к обсуждению документа, после чего законодатели примут решение о дальнейших шагах по этому вопросу.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган внес на рассмотрение парламента протокол о вступлении Швеции в альянс. По его словам, на одобрении документа и вхождении скандинавской страны в НАТО настаивали США.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что после присоединения Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу в этих государствах появятся военные базы. По его мнению, это создаст «дополнительный очаг напряженности».