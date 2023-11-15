Турция не определилась с датой голосования по протоколу о вступлении Швеции в НАТО

«Пока точного графика, даты или даже предположений о том, когда протокол поступит на генассамблею, нет», - отметил он.

По информации издания, 16 ноября комиссия по иностранным делам приступит к обсуждению документа, после чего законодатели примут решение о дальнейших шагах по этому вопросу.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган внес на рассмотрение парламента протокол о вступлении Швеции в альянс. По его словам, на одобрении документа и вхождении скандинавской страны в НАТО настаивали США.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что после присоединения Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу в этих государствах появятся военные базы. По его мнению, это создаст «дополнительный очаг напряженности».