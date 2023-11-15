15 ноября 2023, 17:08

Турция не определилась с датой голосования по протоколу о вступлении Швеции в НАТО

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Турецкие парламентарии обсудят в ближайшее время документ о возможном вступлении Швеции в НАТО, точную дату голосования по протоколу еще не назначили. Об этом ТАСС сообщил источник в парламенте республики.

«Пока точного графика, даты или даже предположений о том, когда протокол поступит на генассамблею, нет», - отметил он.

По информации издания, 16 ноября комиссия по иностранным делам приступит к обсуждению документа, после чего законодатели примут решение о дальнейших шагах по этому вопросу.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган внес на рассмотрение парламента протокол о вступлении Швеции в альянс. По его словам, на одобрении документа и вхождении скандинавской страны в НАТО настаивали США.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что после присоединения Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу в этих государствах появятся военные базы. По его мнению, это создаст «дополнительный очаг напряженности».

Турция Швеция НАТО
15 ноября 2023, 16:31
Пашинян обвинил ОДКБ в отказе зафиксировать зону ответственности в Армении
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Организация Договора о коллективной безопасности отказывается зафиксировать свою зону ответственности в Армении. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время выступления в парламенте.

«Самая большая фундаментальная проблема заключается в том, что ОДКБ, по сути, отказывается зафиксировать свою зону ответственности в Армении», - сказал он.

По словам Пашиняна, если Армения молча участвует в мероприятиях ОДКБ при таких условиях, это может означать, что республика присоединилась к логике, ставящей под сомнение ее целостность и суверенитет. Армения дает время на размышление и себе, и организации, отметил премьер-министр.

Один из оппозиционных депутатов задал Пашиняну вопрос о возможной подготовке к выходу страны из ОДКБ. Глава правительства ответил, что армянские власти по разным причинам приняли решение не участвовать в мероприятиях организации, но почву для выхода из нее республика не готовит.

Никол Пашинян отказался приезжать в Минск на ноябрьское заседание ОДКБ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление из-за решения премьер-министра Армении.

Армения ОДКБ
15 ноября 2023, 16:18
Предложение переселить палестинцев из сектора Газа раскритиковали в Германии
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Предложение министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича о перемещении населения сектора Газа является «неполезным и неприемлемым». Такое заявление сделал представитель германского МИД Кристиан Вагнер во время брифинга, сообщило РИА «Новости».

«Мы приняли к сведению это высказывание. Оно неполезно и неприемлемо», - указал он.

Дипломат отметил, что Германия поддерживает идею двух государств в урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС.

Вагнер ответил на слова Смотрича, который призвал жителей сектора Газа покинуть эти территории и переехать в другие страны. По словам министра финансов Израиля, это якобы решит гуманитарные вопросы. Смотрич добавил, что анклав «не имеет шансов существовать независимо», сообщило издание Al-Jazeera.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров указал на необходимость создания суверенного палестинского государства. Он заявил, что конфликт на Ближнем Востоке нельзя урегулировать, не решив вопрос с территорией сектора Газа и Израиля.

Германия Конфликт Израиля и Палестины Палестина
15 ноября 2023, 16:10
ВОЗ потеряла связь с медиками больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа
РИА «Новости»
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Всемирная организация здравоохранения потеряла связь с медиками больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в социальной сети Х (бывший Twitter).

Он отметил, что сообщения о военном вторжении в больницу анклава тревожат. Представители ВОЗ беспокоятся за жизни врачей и пациентов.

«Мы вновь потеряли связь с медицинским персоналом в больнице. Мы очень обеспокоены безопасностью медперсонала и их пациентов», - указал Гебрейесус.

Армия обороны Израиля объявила о начале боевой операции против палестинских радикалов ХАМАС, которые якобы расположились в больнице «Аш-Шифа» в Газе. Пресс-служба ЦАХАЛ уточила, что бойцы еврейского государства сражаются не с мирным населением.

Перед этим власти Израиля приказали эвакуировать пациентов из больницы анклава. Однако врачи отказались это делать. По их словам, порядка 700 человек могут скончаться при транспортировке.

Израиль Больницы Конфликт Израиля и Палестины
15 ноября 2023, 15:35
Израиль разрешил Газе использовать топливо из Египта только для перевозок гумпомощи
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Израильские военные ограничили использование топлива, полученного сектором Газа из Египта. Горючее смогут применять только для транспортировки гумпомощи с контрольно-пропускного пункта «Рафах». Об этом сообщил в соцсети Х директор по делам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в секторе Газа Томас Уайт.

По его словам, из Египта поступила только половина автоцистерны - 23,027 тонны топлива. Согласно оценке Уайта, это менее 10% от того объема, который нужен для выполнения ежедневных потребностей анклава.

«Использование было ограничено израильскими властями только перевозками помощи из „Рафаха“. Нет топлива для воды и больниц», - заявил он.

Накануне министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла информировала журналистов о том, что без топлива все больницы в секторе Газа прекратят работу в течение двух дней. Из-за отсутствия топлива и обстрелов уже закрылись 25 медицинских учреждений, пока работают 10.

Израиль Египет Топливо ООН Конфликт Израиля и Палестины

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