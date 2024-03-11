Турция напомнила, что не будет просить разрешения на операцию у своих границ

«Когда речь идет о безопасности нашей страны, мы никого ни о чем не просим и делаем то, что необходимо», - подчеркнул Гюлер в комментарии местной газете Hürriyet.

По его словам, никто не должен забывать, что Турция является великим государством, которое не подчинялось и не будет подчиняться чьим-либо приказам.

Ранее Hürriyet сообщала о планах Вооруженных сил Турции провести крупномасштабную наземную военную операцию на севере Ирака против боевиков Рабочей партии Курдистана, признанной террористической и запрещенной в республике. По информации источника издания, соглашение об этом уже было достигнуто с администрацией Багдада.