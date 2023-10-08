Турция нанесла ракетные удары по террористам на севере Сирии
Военно-воздушные силы Турции нанесли ракетные удары по объектам запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана на севере Сирии. Сообщение об операции разместило министерство обороны республики на официальном сайте.
«В результате рейда уничтожены шесть объектов РПК, в основном нефтяные скважины и нефтехранилища, находящиеся под контролем террористической организации», - заявили в Минобороны.
Удар нанесли в целях предотвращения террористических атак на границе с Сирией, отметили в ведомстве. В ходе проведенных операций ВВС Турции обезвредили большое количество террористов. В министерстве добавили, что приняли меры для предотвращения ущерба мирным гражданам, историческим и культурным ценностям и окружающей среде.
Над базой Соединенных Штатов в Сирии 5 октября сбили турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Дрон поразили ракетой на севере провинции Хасеке.