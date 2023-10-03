Турция начала масштабную антитеррористическую операцию
Силы безопасности Турции развернули по всей территории страны антитеррористическую операцию под кодовым названием «Герои». Об этом заявил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети Х (ранее Twitter).
По его словам, на территории республики провели 466 контртеррористических операций с участием 13 440 сотрудников служб безопасности.
«В рамках операции „Герои“ было задержано 12 членов террористических организаций в Мерсине, Ване, Шанлыурфе, Мардине и Айдыне», - отметил Ерликая.
Кроме того, в ходе специальных мероприятий сотрудники МВД задержали не менее 55 подозреваемых в терроризме в крупных городах Турции, в том числе в Анталье, Конье, Диярбакыре и Газиантепе.
Ранее в Анкаре злоумышленники, в том числе участник террористической организации, совершили теракт перед входными воротами Главного управления безопасности МВД Турции. Из-за взрыва пострадали два правоохранителя. По словам главы Минобороны страны Яшара Гюлера, террористы, скорее всего, использовали зарубежное оружие.