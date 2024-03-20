Турция и США согласовали «схему гармонизации санкций» за сотрудничество с Россией
Турецкие компании не подвергнут санкциям за сотрудничество с Россией без предупреждения. Правительства Турции и США согласовали новый порядок, при котором сначала сделают запрос и проведут расследование, сообщила газета Hurriyet.
Тему вторичных санкций подняли во время последних контактов между Турцией и США. Наложенные на компании ограничения привели к проблемам в экономике. Страны утвердили «схему гармонизации санкций».
Теперь американские органы власти сначала уведомят турецкие о подозрении на потенциальное нарушение и запросят информацию по этому вопросу. Турция проведет расследование и сообщит о результатах. После этого США смогут наказать бизнес за сотрудничество с Россией.
Американские чиновники угрожали предпринимателям в Турции , и те решили подать в суд. Они пожалуются на давление и разглашение информации о банковских платежах.