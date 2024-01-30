Турция и Россия начали искать варианты решения проблем с переводами

Транзакции практически прекратились с начала 2024 года. Проблема отчасти связана с санкционным давлением на Турцию со стороны Запада.

«Есть установка от правительственных ведомств найти альтернативные варианты. Работа идет», - пояснил источник.

Он добавил, что, скорее всего, речь будет идти об альтернативных платежных системах, с помощью которых можно сделать перевод с мобильного устройства. Собеседник отметил, что в этом вопросе «много деталей».

Сигналы о проблемах с переводами поступают в основном от частного бизнеса. Официальные ведомства Турции стараются оперативно на них реагировать, подытожил он.

Ранее турецкие банки отказались сотрудничать с российскими из-за боязни вторичных санкций Запада. В США пригрозили, что могут отключить их от мировой финансовой системы.