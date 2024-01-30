30 января 2024, 07:43

Турция и Россия начали искать варианты решения проблем с переводами

РИА «Новости»
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Турция и Россия прорабатывают варианты, чтобы решить проблемы с платежными переводами. Меры также затронут туристов, написало РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецком банковском секторе.

Транзакции практически прекратились с начала 2024 года. Проблема отчасти связана с санкционным давлением на Турцию со стороны Запада.

«Есть установка от правительственных ведомств найти альтернативные варианты. Работа идет», - пояснил источник.

Он добавил, что, скорее всего, речь будет идти об альтернативных платежных системах, с помощью которых можно сделать перевод с мобильного устройства. Собеседник отметил, что в этом вопросе «много деталей».

Сигналы о проблемах с переводами поступают в основном от частного бизнеса. Официальные ведомства Турции стараются оперативно на них реагировать, подытожил он.

Ранее турецкие банки отказались сотрудничать с российскими из-за боязни вторичных санкций Запада. В США пригрозили, что могут отключить их от мировой финансовой системы.

Турция Санкции Россия
30 января 2024, 08:39
Нигер собрался выйти из ЭКОВАС
РИА «Новости»
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Власти Нигера отправили в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) уведомление о выходе из блока. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Нигер официально проинформировал западноафриканский блок ЭКОВАС о выходе из сообщества», - написали авторы материала.

Ранее в воскресенье ЭКОВАС также официально покинули Мали и Буркина-Фасо. Они отметили, что сообщество превратилось в экономическую угрозу для стран - членов.

В ответ ЭКОВАС сообщил о готовности провести переговоры по выходу из кризиса. Комиссия блока в своем заявлении отметила, что не получила формального уведомления от трех стран о выходе.

В июле 2023 года военные Нигера объявили об отстранении Мохамеда Базума с поста президента. В эфире общедоступного телевидения появился генерал Абдурахман Тчиани и заявил о формировании Национального совета по защите отечества.

Политолог Михаил Беляев объяснял «360», что три страны покинут ЭКОВАС, так как блок практически не дал им ничего для развития.

Африка Нигер
30 января 2024, 07:30
Кирби вышел из себя на брифинге Белого дома
Pxhere
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Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби вышел из себя во время общения с журналистом на брифинге. Об этом сообщил Fox News.

Перепалка произошла во время обсуждения действий Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Журналист «Аль-Джазиры» Кимберли Халкетт, как отметили авторы материала, стала «давить» на Кирби. Она пытаться выяснить, мог ли президент США Джо Байден приказать ударить по хуситам в Йемене без одобрения конгресса.

Кирби заверил, что у американского лидера по конституции есть на это право. Представитель Белого дома уточнил, что администрация будет сообщать законодателям о своих действиях в этом направлении.

Авторы материала подчеркнули, что Кирби был «явно раздражен», когда Халкетт продолжила оказывать давление. Она заявила, что американцы недовольны действиями Байдена. По данным Fox News, обстановка «еще больше обострилась», когда журналистка спросила, учитывает ли президент свой политический рейтинг при рассмотрении вариантов действий в регионе.

Кирби не выдержал и перебил Халкетт. Он сказал, что Байден «не смотрит на опросы и не учитывает политический календарь, когда защищает американские войска». Любое противоположное высказывание является «оскорбительным», подчеркнул Кирби.

Перепалка закончилась после того, как в беседу вмешалась пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

США Белый дом в США Конгресс США Джо Байден
30 января 2024, 07:19
Главу российской делегации не пустили на сессию спецкомитета ООН по кибер-конвенции
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Спецпредставителю президента России по вопросам международного сотрудничества по информационной безопасности Артуру Люкманову отказали в визе США. Он не смог участвовать в заключительной сессии спецкомитета ООН по конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, сообщило РИА «Новости».

Заседание прошло без главы российской делегации. Его обращение зачитал главный советник департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Акульчев.

«Хочу напомнить, что нашему главе делегации было отказано во въезде в США для участия в заключительной сессии. Поэтому я зачитаю его выступление», - сказал он.

По словам Андрея Акульчева, под ударом оказался также один из вдохновителей будущего договора, замглавы российской делегации Эрнест Чернухин. Дипломат заявил о саботаже со стороны США и Австрии, которые отказали россиянам в выдаче виз и затянули сроки рассмотрения заявлений. Секретариат спецкомитета, по его словам, не смог организовать гибридный формат переговоров.

Россию не избрали в Совет Международной морской организации ООН. МИД заявил, что страна продолжит перечислять членские взносы и участвовать в жизни сообщества.

США Дипломатия Визы Международные отношения ООН
30 января 2024, 07:04
«Вскочила с места и исчезла». Дипломат — о реакции Лиз Трасс в день начала СВО
Unsplash
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Будучи министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отказалась обсуждать причины начала спецоперации на Украине. Посол России Андрей Келин заявил в интервью Би-би-си, что во время разговора в первый день кампании она вышла из кабинета.

Будучи министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отказалась обсуждать причины начала спецоперации на Украине. Посол России Андрей Келин заявил в интервью Би-би-си , что во время разговора в первый день кампании она вышла из кабинета.

Дипломата вызвали в британский МИД 24 февраля 2022 года, чтобы выразить протест. Во время встречи с министром Андрей Келин попытался объяснить причины конфликта. Но, по его словам, Лиз Трасс просто ушла.

«Выслушав всего нескольких фраз, она вскочила с места и исчезла. Мне кажется, это тот способ, которым эта дама ведет дела. Она не слушала аргументов и не была готова понять суть ситуации. Она лишь повторяет свои заявления коротко и часто, и это все», - сказал он.

Сама Лиз Трасс заявила журналистам, что потребовала от Андрея Келина покинуть ее кабинет. Она назвала его объяснения дежурной российской пропагандой.

После отставки Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании Лиз Трасс заняла его место, но продержалась меньше двух месяцев. Политолог и журналист Юрий Светов заявил, что она не обладала необходимыми для управления страной компетенциями.

Великобритания Дипломатия Международные отношения

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