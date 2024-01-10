Турция и ООН разработают меры по доставке продовольствия

Он подчеркнул, что ООН в координации с Турцией готовит ряд предложений по решению вопроса с поставками продовольствия в нуждающиеся страны. Периодически стороны ведут переговоры.

«Время от времени ведутся переговоры, согласования на техническом уровне. Мы находимся в контакте с российской стороной», - уточнил собеседник агентства.

При этом возобновление зерновой сделки при продолжении боевых действий представляется сложным. Однако Турция продолжает делать все для достижения целей, подчеркнул источник.

В декабре глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что Россия не заинтересована в продлении черноморской продовольственной инициативы. По его словам, экспорт зерна с учетом приостановления действия сделки не упал, а наоборот вырос.