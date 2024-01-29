29 января 2024, 15:19

Турция депортирует 23 задержанных при нападении на церковь в Стамбуле

РИА «Новости»
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В Турции задержали 51 человека по делу о стрельбе в церкви в Стамбуле, из них 23 депортируют. Об этом сообщило агентство IHA.

«К утру понедельника в рамках расследования задержаны еще четыре человека, в общей сложности - 51. Департаменту миграции передали 23 из них для последующей депортации», - указали в агентстве.

У 28 задержанных, среди которых трое граждан Турции, взяли отпечатки пальцев. Их отправили на допрос. По данным агентства, задержанные планировали нападение, обсуждая детали в мессенджере. Пока неизвестно, кто стал заказчиком акции. Следователям предстоит это выяснить.

Около 150 сотрудников отдела антитеррора просмотрели сотни часов записей с камер видеонаблюдения. Они установили, что исполнители нападения использовали машину с польскими номерами. Автомобиль не ездил по дорогам Стамбула около года.

Вооруженное нападение на католическую церковь Святой Марии в стамбульском районе Сарыер совершили накануне. Известно об одном погибшем. По данным РИА «Новости» , среди задержанных по делу о нападении на церковь есть как граждане России, так и Таджикистана. Также, предположительно, к беспорядкам причастны члены группировки ИГ*.

* ИГ, «Исламское государство» - признано террористическим и запрещено в России.

Турция Стрельба Россия Стамбул
29 января 2024, 15:53
Актриса и муза Федерико Феллини умерла в Италии в возрасте 90 лет
Global Look Press
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Итальянская актриса Сандра Мило, которую называли одной из муз Федерико Феллини, ушла из жизни в возрасте 90 лет. О смерти артистки сообщило агентство ANSA со ссылкой на ее близких.

Актриса до последнего вела очень активный образ жизни. В последние годы ее удостоили нескольких высоких наград за вклад в кинематограф. В частности, в 2021-м Мило наградили национальной итальянской кинопремией «Давид ди Донателло».

За время своей карьеры Сандра Мило сыграла более 100 ролей. В частности, она принимала участие в съемках знаменитых картин «Восемь с половиной» (1963 год) и «Джульетта и духи» (1965 год). ANSA назвало Мило музой Феллини.

Артистке довелось поработать со многими великими режиссерами, в том числе и с основателем итальянского неореализма Роберто Росселлини.

Причины смерти Мило журналисты не привели.

Италия Кино
29 января 2024, 15:24
Белорусский космонавт отправится на орбиту весной 2024 года
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин сообщил о планах отправки в космос белорусского космонавта весной текущего года.

«Идет подготовка белорусского космонавта для полета на российский сегмент Международной космической станции. Это мероприятие запланировали на весну текущего года», - сказал глава государства.

Белоруссия Космонавты Россия Владимир Путин
29 января 2024, 15:20
Названа предварительная дата визита Путина в Турцию
РИА «Новости»
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Поездку президента России Владимира Путина в Турцию запланировали на февраль. Сейчас идет работа по ее подготовке. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что в рамках поездки в Турцию президент России встретиться для переговоров со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Могу сказать, что украинская тематика будет в качестве, наверное, одной из основных предметов переговоров», - заявил Ушаков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на минувшей неделе в беседе с журналистами говорил, что пока нет даже предварительной даты поездки Путина в Турцию. Он пояснял, что сейчас идет согласование графиков лидеров двух стран.

Турецкие СМИ со ссылкой на источники сообщали, что встреча Путина и Эрдогана пройдет 12 февраля. Но официально ни одна из сторон эту информацию пока не подтвердила.

Турция Международные отношения Россия Владимир Путин
29 января 2024, 13:30
Угрожающих осадой Парижа фермеров решили сдерживать бронетехникой
Global Look Press
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Власти Франции усилили работу правоохранителей на фоне угроз фермеров полностью заблокировать Париж. Для сдерживания протестующих задействовали даже бронетехнику. Кадры с ней появились в Telegram-канале РИА «Новости».

Участвующие в протестах фермеры ранее предупредили, что могут полностью блокировать столицу страны. В частности, они решили парализовать работу оптового продуктового рынка Рюнжи, чтобы «ни один грузовик не мог снабжать» Париж.

Горожанам митингующие посоветовали работать удаленно, отметил РБК. В профсоюзе фермеров поясняли, что причиной выступлений стал ростом цен на дизельное топливо и падение доходов. Вызывают недовольство и сложные бюрократические процессы в отрасли.

Представитель профсоюза подчеркивал, что цель акции - заставить жителей столицы понять, что Париж далеко не самодостаточен, и горожанам нужны фермеры.

Протесты Франция

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