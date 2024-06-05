«Тупые, как этот стол». Путин назвал бредом заявления о желании России напасть на НАТО

«Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем что ли? Тупые, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, бред собачий», - сказал он.

Ранее Путин сообщил, что Россия никогда не угрожала главам других государств.

По его словам, это моветон. Президент напомнил, что российские власти всегда придерживались только своей позиции по всем вопросам.

Кроме того, Путин рассказал зарубежным журналистам, что нужно для окончания конфликта на Украине. По его словам, для этого Запад и США должны перестать поставлять оружие ВСУ.