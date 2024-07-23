23 июля 2024, 11:26

«Тупость, я думаю». Овечкин прокомментировал покушение на Трампа

Global Look Press
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Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа было «тупостью». Таким мнением поделился капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью Амирану Сардарову.

«Тупость, я думаю. Не понимаю, как вообще можно человека убить, даже если ты его ненавидишь. Слава богу, что жив остался», - подчеркнул хоккеист.

Овечкин добавил, что не может голосовать, так как у него нет американского паспорта. Ему также трудно судить, в чью пользу сделать выбор - для этого нужно быть гражданином США.

Россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Овечкин является обладателем Кубка Стэнли 2018 года и занимает вторую строчку в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ.

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов назвал Овечкина последней звездой московского хоккея. Столица уже давно не дает этому виду спорта значимых игроков, заявил спортсмен.

США Спортсмены Дональд Трамп Александр Овечкин
23 июля 2024, 12:25
Германия назвала одно препятствие в раскрытии дела о подрыве «Северных потоков»
РИА «Новости»
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Раскрытию дела о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» мешает отсутствие подозреваемых. Такое заявление сделали в кабинете министров ФРГ в ответ на парламентский запрос депутатов партии «Альтернатива для Германии», сообщили «Известия».

Раскрытию дела о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» мешает отсутствие подозреваемых. Такое заявление сделали в кабинете министров ФРГ в ответ на парламентский запрос депутатов партии «Альтернатива для Германии», сообщили «Известия».

«Быстрый успех расследования возможен, если преступников удается поймать с поличным», - отметили в кабмине.

Пока правоохранителям якобы не хватает надежных и «заслуживающих доверия» доказательств. В Германии не исключают и «причастности России» к подрывам. При этом депутат немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре уверен, что отношение к терактам имеет руководство США. Свидетелем по делу выступил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.

Власти Германии пока не собираются обнародовать предварительные или промежуточные результаты расследования.

Ранее шведский МИД назвал бесполезным международное расследование по терактам на «Северных потоках». По словам дипломатов, дальнейшие поиски виновников ни к чему не приведут. Страна не нашла виновных и закрыла дело.

Германия Газопровод Северный поток — 2 Депутаты Россия Северный поток
23 июля 2024, 10:31
Россия и Иран завершили подготовку договора о всеобъемлющем сотрудничестве
Unsplash
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Россия и Иран завершили подготовку договора о всеобъемлющем сотрудничестве и в скором времени подпишут его. Об этом сообщил ТАСС замглавы МИД Андрей Руденко.

«Надеемся, что в скором будущем мы станем свидетелями этого по-настоящему исторического события», - заявил дипломат.

По его словам, документ готовили два с половиной года, и теперь его можно считать завершенным. Он поднимет статус российско-иранских отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства.

Руденко добавил, что финальные консультации представителей внешнеполитических ведомств обеих стран состоялись в Москве 21 июня.

Недавно избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил , что дорожит хорошими отношениями с Россией и Китаем. Он назвал Россию ценным стратегическим союзником.

Международные отношения Россия Иран
23 июля 2024, 10:25
«Он зол». В Германии предупредили о последнем ходе Байдена против России
Global Look Press
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Президент США Джо Байден может использовать ядерное оружие против России. Об этом сообщил немецкий бизнесмен, экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети Х.

Американского лидера предала партия, бросили спонсоры и унизили СМИ. Над ним смеется весь мир, тогда как Байден хотел быть президентом своего времени, отметил Дотком. По его словам, «победа» над Россией должна была стать наследием главы государства, но Байден потерпел поражение, и теперь может громко уйти с должности.

«До января у Байдена будут коды запуска. Он зол», - подчеркнул бизнесмен.

Британские журналисты не исключили, что решение Байдена покинуть предвыборную гонку освободит его от политических ограничений. У президента США появится больше времени, чтобы сосредоточиться на внешней политике.

Ядерное оружие США Россия Джо Байден
23 июля 2024, 09:50
Скандал с застрявшим у берегов Франции фрегатом объяснили влиянием ЕС
РИА «Новости»
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Власти Франции под влиянием Евросоюза отказали российскому фрегату «Штандарт» с интернациональным экипажем во входе в свои порты. Председатель ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькани в беседе с РИА «Новости» назвал это проявлением слабости.

«У Франции теперь слишком мало власти. Сегодня вместо нас все решает Евросоюз. Это ухудшилось с начала конфликта на Украине. Эта ситуация вновь показала всю слабость Франции», - рассказал он.

Элькани от имени своей некоммерческой организации осудил декрет префекта департамента Финистера об отказе российскому фрегату во входе в местные порты. Глава Mor Glaz заявил, что французским властям не стоило идти на поводу у Евросоюза.

«Штандарт» с 17 членами экипажа из России, Франции, США, Израиля, Нидерландов и других стран не пустили в порт Бреста. Он встал на якорь недалеко от французского побережья, не имея возможности пополнить запасы еды и воды.

Корабли Международные отношения Евросоюз Франция

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