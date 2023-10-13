Тупик в ситуации с кандидатурой спикера признали в конгрессе США

Читайте нас в:

«К сожалению, дело тут зашло в тупик. Продолжать ходить за закрытыми дверями, это означает впустую тратить время», - объяснила она свое отношение к внутренним спорам по этому вопросу в республиканской партии.

Грин призвала коллег по конгрессу начать голосование и перенести «сражение» на общую площадку Палаты представителей.

Ранее Кевин Маккарти покинул пост спикер Палаты представителей США, за его отставку проголосовали 216 законодателей. В настоящее время обязанности спикер выполняет Патрик Макгенри, представляющий в парламенте Северную Каролину.

Большинство Республиканской партии в конгрессе выдвинуло на вакантную должность спикера своего лидера Стива Скализа.