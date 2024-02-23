Тульский оружейный завод попал под американские санкции

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Помимо завода, под ограничения американского Минфина также попало предприятие «НОВАТЭК-Мурманск».

В ведомстве не уточнили причины, которые послужили основанием для введения рестрикций.

В пятницу, 23 февраля, министерство финансов США опубликовало новый перечень антироссийских санкций, куда попали несколько банков. По данным ведомства , в списке - ПАО «СПБ Банк», Банк Авангард, РостФинанс Банк, Модульбанк и другие кредитные организации.

Кроме того, под санкции попал оператор платежной системы «Мир».

Соединенные Штаты хотят ограничить использование Россией международных финансовых систем.