23 февраля 2024, 22:13

Тульский оружейный завод попал под американские санкции

РИА «Новости»
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США ввели санкции против российского предприятия «Императорский Тульский оружейный завод». Об этом сообщил в своем заявлении Минфин США.

Помимо завода, под ограничения американского Минфина также попало предприятие «НОВАТЭК-Мурманск».

В ведомстве не уточнили причины, которые послужили основанием для введения рестрикций.

В пятницу, 23 февраля, министерство финансов США опубликовало новый перечень антироссийских санкций, куда попали несколько банков. По данным ведомства , в списке - ПАО «СПБ Банк», Банк Авангард, РостФинанс Банк, Модульбанк и другие кредитные организации.

Кроме того, под санкции попал оператор платежной системы «Мир».

Соединенные Штаты хотят ограничить использование Россией международных финансовых систем.

США Санкции Россия
23 февраля 2024, 22:36
«Россиянам наплевать». Канада непременно получит ответ на свои санкции
РИА «Новости»
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Новые санкции Канады не повлияют на суверенную политику России, но страна обязательно ответит на эти действия. Об этом РИА «Новости» сообщил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

Дипломат заявил, что новые санкции со стороны канадского правительства - такие же бессмысленные, как и все предыдущие.

«Российским гражданам и организациям на него наплевать. Санкции не могут и не будут влиять на суверенную политику России», - заявил Степанов.

Посол заверил, что обязательно последует ответная реакция со стороны Москвы.

Помимо США и Канады очередной пакет санкций против России ввел Евросоюз. В 13-й пакет антироссийских ограничений вошли 106 физических и 88 юридических лиц.

США Канада Санкции Россия Евросоюз Москва
23 февраля 2024, 21:33
США предупредили работающие в России компании о рисках
Unsplash
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Ведение бизнеса на территории России сопряжено с серьезными финансовыми, юридическими и репутационными рисками. Предупреждение выпустили Госдеп, Минфин, Минторг и Минтруд США.

В качестве одной из причин американские власти назвали российское законодательство, принятое в начале украинского конфликта.

«Указ, изданный президентом [Владимиром] Путиным 3 марта 2023 года, позволяет российскому правительству приостанавливать действие прав акционеров», - отметили в Госдепе.

По его данным, документ фактически создает сценарий «частичной национализации».

Минторг США ввел экспортные ограничения против 63 российских и 30 иностранных компаний. Под санкции попали предприятия из Турции, Киргизии, ОАЭ, Индии, Южной Кореи и Китая. Американцы обвинили компании в том, что они якобы содействовали военно-промышленному комплексу России.

Ведение бизнеса на территории России сопряжено с серьезными финансовыми, юридическими и репутационными рисками.

Предупреждение выпустили Госдеп, Минфин, Минторг и Минтруд США.

США Госдеп США Санкции Россия
23 февраля 2024, 21:27
США ввели санкции против производителя бренда Aurus
РИА «Новости»
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Российский бренд люксовых автомобилей Aurus попал под санкции США. Информацию опубликовало Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

«Общество с ограниченной ответственностью Aurus», - указали в перечне российских организаций, против которых Вашингтон ввел санкции.

Ранее сообщалось, что министерство торговли Соединенных Штатов ввело экспортные ограничения против 93 компаний из разных государств.

Предприятия обвинили в содействии Вооруженным силам России и военно-промышленному комплексу.

Сотрудники ведомства отметили, что компании якобы участвовали в поставках подсанкционной электроники в Россию, где ее использовали в интересах спецслужб и Вооруженных сил.

США Санкции Россия Aurus
23 февраля 2024, 20:56
Бундестаг проголосовал за частичную легализацию каннабиса
Unsplash
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Бундестаг принял законопроект, направленный на упорядочивание и частичную легализацию потребления каннабиса в Германии. Голосование транслировали в прямом эфире на сайте немецкого парламента.

Идею поддержали 407 депутатов. Против реализации инициативы выступили 226 человек, еще четверо воздержались. Вскоре законопроект вынесут на голосование в бундесрат.

Документ о легализации употребления каннабиса в ФРГ подготовили для рассмотрения в Еврокомиссии в октябре 2022 года. В Минздраве Германии заявляли, что этот вопрос могут решить в 2024 году.

Весной прошлого года немецкие власти представили планы легализации каннабиса. Согласно документу, потребители старше 18 лет не будут нести уголовной ответственности за владение веществом массой до 25 граммов.

В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о легализации медицинского каннабиса. Верховная рада приняла соответствующий законопроект в декабре.

Германия Наркотики Минздрав

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