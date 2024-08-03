Туареги заявили о гибели 84 бойцов «Вагнера» в Мали

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Авторы материала уточнили, что речь идет о 84 убитых вагнеровцах и 47 малийских солдатах. В Вооруженных силах Мали давать какие-либо комментарии по этому поводу отказались.

Днем ранее Le Monde со ссылкой на малийский военный источник сообщила, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA проходили подготовку на Украине. А обучение работе с беспилотниками шло в малийской области Томбукту.

Еще один неназванный высокопоставленный член сепаратистского движения рассказал, что украинские спецслужбы передавали боевикам данные о «возможностях и методах работы „Вагнера“».