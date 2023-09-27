Трюдо извинился за чествование ветерана СС в парламенте Канады

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«В ближайшее время я выступлю с обращением к палате [общин] перед канадцами, перед еврейским народом здесь и по всему миру, а также украинцами, чтобы принести безоговорочные извинения парламента за то, что случилось в пятницу», - отметил он.

Трюдо назвал чествование нациста в парламенте Канады чудовищным надругательством над памятью жертв Холокоста и всех пострадавших от нацизма.

Накануне Спикер парламента Канады Энтони Рота объявил о решении уйти в отставку на фоне скандала с чествованием украинского ветерана СС. Хунку представили президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его визита в парламент Канады. Украинский лидер поприветствовал его аплодисментами.

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