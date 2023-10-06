Трупы украинки и россиянина нашли в квартире в Варшаве
Тела россиянина и украинки нашли в жилом доме в Варшаве. Об этом сообщил портал Wawa Hot News со ссылкой на местные правоохранительные органы.
«Женщина, тело которой нашли в квартире, была украинкой, долгое время она проживала в Польше, а мужчина был россиянином», - сказано в публикации.
Авторы материала отметили, что местная полиция приняла вызов от родных погибшего. Мужчина резко перестал выходить на связь. Блюстители порядка приехали к его дому и опросили соседей.
По словам жильцов, накануне между парой случилась ссора. Сначала они ругались на улице, а потом перешли в квартиру. На следующий день очевидцы услышали оттуда женские крики.
Когда полицейские проникли в жилище, то увидели два трупа.
В июне этого года полиция Стамбула задержала мужчину, подозреваемого в убийстве российского туриста. Россиянин умер за день до этого в результате драки.