Трупы украинки и россиянина нашли в квартире в Варшаве

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«Женщина, тело которой нашли в квартире, была украинкой, долгое время она проживала в Польше, а мужчина был россиянином», - сказано в публикации.

Авторы материала отметили, что местная полиция приняла вызов от родных погибшего. Мужчина резко перестал выходить на связь. Блюстители порядка приехали к его дому и опросили соседей.

По словам жильцов, накануне между парой случилась ссора. Сначала они ругались на улице, а потом перешли в квартиру. На следующий день очевидцы услышали оттуда женские крики.

Когда полицейские проникли в жилище, то увидели два трупа.

В июне этого года полиция Стамбула задержала мужчину, подозреваемого в убийстве российского туриста. Россиянин умер за день до этого в результате драки.