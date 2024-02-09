Трудно найти логику. Действия властей Германии удивили Путина

«Текущее руководство Германии руководствуется интересами коллективного Запада, а не своими собственными. Меня это удивляет. Логику в их действии или бездействии найти трудно», - отметил он.

Глава государства признался, что усомнился в компетентности немецкого правительства на фоне украинского кризиса.

«Дело не только во взорванном „Северном потоке - 1“. Ведь „Северный поток - 2“ тоже повредили, но труба цела, по ней можно отправлять газ в Европу, однако Германия его не открывает. Мы со своей стороны готовы, пожалуйста», - добавил Путин.

В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток» произошли взрывы. Генеральная прокуратура России начала рассмотрение дела об акте международного терроризма.

Ранее Путин намекнул Карлсону, что США причастны к терактам на экспортных газопроводах.