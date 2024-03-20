«Трудно быть де Голлем после де Голля». Макрон попрощался с сыном экс-лидера Франции

Действующий глава государства отметил, что сын экс-президента Франции был участником всех ключевых событий XX века. Филипп де Голль мог провести жизнь в тени своего отца, но он прошел собственный пути и стал самостоятельной фигурой.

«Трудно быть де Голлем после де Голля», - заявил Макрон.

На похоронах также присутствовал бывший президент Франции Николя Саркози.

Сын де Голля умер возрасте 102 лет в Национальном институте инвалидов в Париже. Там он находился последние два года, сообщили «Известия».

Филипп де Голль родился 28 декабря 1921 года, он был старшим ребенком среди троих детей в семье. Сын экс-президента Франции получил образование в военно-морском училище.