«Трудно быть де Голлем после де Голля». Макрон попрощался с сыном экс-лидера Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил на церемонии прощания с сыном бывшего лидера страны Шарля де Голля Филиппом. Об этом сообщило издание Sm.news.
Действующий глава государства отметил, что сын экс-президента Франции был участником всех ключевых событий XX века. Филипп де Голль мог провести жизнь в тени своего отца, но он прошел собственный пути и стал самостоятельной фигурой.
«Трудно быть де Голлем после де Голля», - заявил Макрон.
На похоронах также присутствовал бывший президент Франции Николя Саркози.
Сын де Голля умер возрасте 102 лет в Национальном институте инвалидов в Париже. Там он находился последние два года, сообщили «Известия».
Филипп де Голль родился 28 декабря 1921 года, он был старшим ребенком среди троих детей в семье. Сын экс-президента Франции получил образование в военно-морском училище.