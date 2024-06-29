Тройные стандарты. Общественницу оштрафовали в Литве за публикацию портрета Ленина

Читайте нас в:

Женщину наказали по статье кодекса об административных нарушениях, которая предусматривает ответственность «за публичную демонстрацию нацистской и коммунистической символик, символов авторитарных режимов».

Сама Швенченене отметила, что ее публикация была информационной. По словам женщины, литовским властям нужно подучиться, чтобы не было тройных стандартов в сфере свободы слова.

Ранее парламент Литвы решил денонсировать договор с Россией о правовой помощи по гражданским, уголовным и семейным делам.