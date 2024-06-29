Тройные стандарты. Общественницу оштрафовали в Литве за публикацию портрета Ленина
Общественницу Эрику Швенченене оштрафовали в Литве на 700 евро (64 тысячи рублей) за публикацию в социальных сетях портрета Владимира Ленина с его высказыванием «Учиться, учиться и учиться!». Об этом сообщило агентство ELTA.
Женщину наказали по статье кодекса об административных нарушениях, которая предусматривает ответственность «за публичную демонстрацию нацистской и коммунистической символик, символов авторитарных режимов».
Сама Швенченене отметила, что ее публикация была информационной. По словам женщины, литовским властям нужно подучиться, чтобы не было тройных стандартов в сфере свободы слова.
Ранее парламент Литвы решил денонсировать договор с Россией о правовой помощи по гражданским, уголовным и семейным делам.