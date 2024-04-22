Троих немцев заподозрили в шпионаже в пользу Китая

В ведомстве отметили, что речь идет о задержанных Хервиге Ф., Ине Ф. и Томасе Р. Их задержали в Дюссельдорфе и Бад-Хомбурге. В домах и на рабочих местах обвиняемых прошли обыски.

Обвиняемых подозревают в работе на китайскую секретную службу до июня 2022 года. По данным прокуратуры, Томас Р. выступал агентом сотрудника спецслужбы Китая и получил в Германии сведения об инновационных технологиях, которые можно использовать в военных целях.

Для этого он воспользовался услугами супружеской пары Хервига Ф. и Ины Ф., которые через собственную компанию из Дюссельдорфа передали Китаю информацию о технологии, которую можно применить, в том числе, для производства двигателей на боевые корабли. В ближайшее время фигуранты предстанут перед судом.

Ранее в Баварии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России.