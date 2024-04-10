Трое сыновей главы политбюро ХАМАС погибли при ударе в Газе
Трое сыновей главы политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании погибли во время атаки Армии обороны Израиля по сектору Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
«Трое сыновей и несколько внуков главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании погибли при израильском обстреле Газы», - указали журналисты.
Накануне египетские СМИ сообщили, что на переговорах в Каире стороны достигли определенного прогресса по перемирию в секторе Газа. В процессе участвовали представители ХАМАС, Израиля, США, Катара и Египта.
В ноябре 2023 года стало известно о гибели в секторе Газа одного из лидеров движения ХАМАС , вице-спикера Законодательного совета Палестины Ахмеда Бахара. Он получил смертельные ранения во время израильского обстрела.