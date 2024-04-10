Трое сыновей главы политбюро ХАМАС погибли при ударе в Газе

Авиакатастрофа под Смоленском, в которой погибла польская делегация во главе с президентом страны Лехом Качиньским, стала трагическим происшествием. Другие теории, возникавшие насчет крушения Ту-154М, не оправдались. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщило РИА «Новости».

«Произошло трагическое происшествие. Большая трагедия. И те, кто пытаются и пытались на протяжении лет выдвигать разные теории, не имели успеха и не оправдались», - сказал Косиняк-Камыш.

Он добавил, что вопрос о крушении борта Качиньского ясен как для него лично, так и для большинства поляков.

Польский вице-премьер призвал в годовщину катастрофы почтить память погибших и указал на необходимость помнить о них.

«К сожалению, те, кто использовал это дело в своих политических целях, уничтожили общую память. Надо ее восстановить», - обратил внимание Косиняк-Камыш.

Отчет о работе комиссии, которая занималась расследованием катастрофы, предоставят до конца июня - в установленные ранее сроки.

В пресс-службе прокуратуры Польши ранее сообщили, что расследование о крушении Ту-154М под Смоленском в 2010 году хотят закрыть.