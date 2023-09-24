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«По нашей информации, трое сербов из Косова и Метохии убиты. <…> Двое были тяжело ранены. Есть вероятность, что был убит четвертый человек», - сообщил Вучич.

Сербский президент отметил, что двое сербов погибли от снайперских выстрелов. Причин для их ликвидации не было, считает Вучич.

На севере Косово днем 24 сентября началась перестрелка. Группа вооруженных людей вторглась на бронированном автомобиле на территорию православного монастыря Баньска. Храм закрыли, паломники и монастырская братия заперлись в корпусе.

Еврокомиссия призвала нанести удар НАТО по территории Сербии. Председатель по развитию НАТО Гюнтер Фелингер захотел нанести удар по Белграду.