Трое россиян пострадали при падении вертолета Ми-8 в Турции

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Генеральное управление лесного хозяйства Турции арендовало вертолет Ми-8 для тушения лесных пожаров в стране. Воздушное судно потерпело крушение во время набора воды и рухнуло в водохранилище Гекдере.

Причины аварии устанавливаются. Во время крушения в вертолете находились пять членов экипажа, из них трое были россиянами. Пострадавших доставили в госпиталь с травмами.

В конце июня вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Иркутской области недалеко от города Бодайбо. На борту находились спасатели, которые ликвидировали лесные пожары. Все члены экипажа выжили.

Позже в Жиздринском районе Калужской области упал вертолет Ми-28.

Информации о жертвах и раненых пока не поступало.