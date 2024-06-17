17 июня 2024, 15:49

Трое осужденных за шпионаж в пользу России пропали в Польше

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В Польше спецслужбы потеряли из виду трех человек, которых осудили за шпионаж якобы в пользу России. Об этом сообщило издание Rzeczpospolita.

Приговор 14 иностранцам по обвинениям в шпионаже и диверсионной деятельности на территории государства Люблинский окружной суд вынес еще в декабре 2023 года. По версии следствия, подсудимые действовали по заданию российских спецслужб. Среди них были украинцы, белорусы и россияне.

В статье отметили, что во время оглашения вердикта трем обвиняемым суд отменил им временный арест.

«Артур М., Ярослав Б. и Мария М. до сих пор не попали в тюрьму», - указали журналисты, добавив, что их приговорили к срокам от года до полутора лет лишения свободы.

И хотя суд выдал ордера на отбывания наказания, трое осужденных с радаров польских спецслужб попросту пропали.

По данным Rzeczpospolita, гражданка Белоруссии Мария М. ходатайствовала об условно-досрочном освобождении. На заседание в варшавском суде, который должен был вынести решение, женщина не пришла.

Свердловский областной суд рассмотрит дело журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича , которого подозревают в шпионаже.

Процесс будет закрытым.

Шпионаж Суд Россия Польша
17 июня 2024, 14:42
Странам G7 указали на их положение в мире
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Входящие в G7 государства не представляют собой весь мир. Такую мысль проиллюстрировала картинкой на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) генеральный консул Китая в Северной Ирландии Чжан Мэйфан.

Дипломат опубликовала карту мира, где синим цветом отметила страны - участницы G7: США, Канаду, Великобританию, Францию, Германию, Италию и Японию.

«G7 равен миру?» - задала риторический вопрос китайский дипломат.

На минувшей неделе лидеры стран G7 встретились на саммите в Италии. По итогам встречи они выпустили заявление, в котором призвали Китай оказать давление на Россию для прекращения ведения специальной военной операции.

Также в опубликованной части коммюнике говорится, что участники саммита призвали Россию придерживаться международных правил об отказе использования ядерного оружия, а также средств массового поражения. За нарушение лидеры G7 пригрозили серьезными последствиями.

G7 Саммиты Международные отношения Россия Китай
17 июня 2024, 13:39
Предложение Грузии об отмене визового режима заинтересовало Россию
Unsplash
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Российские ведомства проанализируют обращение грузинской стороны по отмене визового режима между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Нет, честно говоря, я не видел, но если оно было, то мы его, значит, увидим. И, конечно, наши соответствующие ведомства проанализируют это обращение», - высказался официальный представитель Кремля.

Грузинская партия «Солидарность во имя мира» обратилась к президенту России Владимиру Путину. Парламентарии попросили рассмотреть возможность полностью отменить визовый режим между странами.

Представители партии призвали освободить граждан Грузии, нарушивших срок пребывания в РФ. Также они попросили облегчить правила трудоустройства для грузин. По мнению представителей партии, эти меры поспособствуют дальнейшему сближению государств.

Южная страна задумалась о восстановлении дипломатических отношений с РФ. По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, в Москве даже могут открыть дипломатическое ведомство Грузии.

Грузия Кремль Дмитрий Песков
17 июня 2024, 13:23
Боеприпас взорвался на полигоне в Чехии. В армии заявили о раненых
Global Look Press
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Взрыв боеприпаса прогремел на полигоне на востоке Чехии. Представители армии страны заявили о пострадавших в результате ЧП, сообщило РИА «Новости».

Чехия
17 июня 2024, 13:20
Медведев поставил вопрос о комплексной ответственности Запада перед всем миром
РИА «Новости»
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Западные страны должны нести комплексную ответственность за свои действия перед остальным миром. На необходимость поставить вопрос об этом указал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, сообщило РИА «Новости».

«Можно поставить вопрос и о комплексной ответственности западных стран за действия перед остальным миром», - подчеркнул он, выступая на учредительном заседании постоянного комитета антинеоколониального движения «За свободу наций!».

Отдельно Медведев отметил, что внимание здесь нужно будет уделить и расследованию в том числе и военных преступлений Запада.

Накануне, 16 июня, политик жестко прошелся по так называемому «мирному саммиту» по Украине в Швейцарии, сравнив его с сатирической повестью-притчей Джорджа Оруэлла «Скотный двор».

«Этот швейцарский „скотный двор“ - чистейший сюрреализм. <…> Никто из участников „форума мира“ не знает, что он там делает и в чем его роль», - констатировал зампред Совбеза.

Дмитрий Медведев Россия Запад

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