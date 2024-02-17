Трое моряков с турецкого судна скончались от отравления в Абхазии
Трое моряков с турецкого рыболовного судна скончались на территории Абхазии от отравления трупным запахом рыбы. Еще четверо рыбаков попали в реанимацию. Об этом сообщил республиканский Минздрав.
Турецкий сейнер пришвартовался к причалу курорта Пицунда 16 февраля. Моряки вынесли своих спутников на носилках. Четверо пострадавших рыбаков с признаками сильного отравления доставили в реанимационное отделение Гагрской центральной больницы.
Троих подключили к кислороду, четвертого держат на искусственной вентиляции легких. Их состояние оценивают как тяжелое.
Тела погибших доставили в морг.
Ранее МИД России предупредил, что Верховный суд Абхазии выпустил на свободу Эдгара Абухба, которого осудили за изнасилование россиянки. В связи с этим поездки в страну могут быть небезопасными.