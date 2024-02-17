17 февраля 2024, 05:15

Трое моряков с турецкого судна скончались от отравления в Абхазии

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Трое моряков с турецкого рыболовного судна скончались на территории Абхазии от отравления трупным запахом рыбы. Еще четверо рыбаков попали в реанимацию. Об этом сообщил республиканский Минздрав.

Турецкий сейнер пришвартовался к причалу курорта Пицунда 16 февраля. Моряки вынесли своих спутников на носилках. Четверо пострадавших рыбаков с признаками сильного отравления доставили в реанимационное отделение Гагрской центральной больницы.

Троих подключили к кислороду, четвертого держат на искусственной вентиляции легких. Их состояние оценивают как тяжелое.

Тела погибших доставили в морг.

Ранее МИД России предупредил, что Верховный суд Абхазии выпустил на свободу Эдгара Абухба, которого осудили за изнасилование россиянки. В связи с этим поездки в страну могут быть небезопасными.

Турция Смертность Абхазия Рыбалка
17 февраля 2024, 04:39
Поведение украинских беженцев шокировало немцев
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Украинские беженцы выбросили в мусор продукты питания, которые раздавали нуждающимся в одной из сетей общепита в городе Гера в Германии. Об этом сообщил журнал Focus.

Среди выкинутых продуктов были сыр, салат, йогурт и специи. Один из местных жителей решил узнать, кто выкинул еду. Он обратил внимание, что эти люди уехали на машине с украинскими номерами.

Владелица кафе Гизельда Шедлих рассказала журналистам, что украинская пара регулярно пользовалась услугами общепита. И пожаловалась, что из-за такого отношения беженцев к продуктам, их не хватило другим нуждающимся.

«Если вам что-то не нравится, вы можете оставить это на нашем столе или немедленно вернуть нам. Спрос очень велик», - заявила она.

Шедлих добавила, что аннулировала продовольственную карту украинцев, которые выкинули продукты.

Ранее бывший министр обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак предложил Евросоюзу депортировать украинцев призывного возраста , чтобы они пошли служить в ВСУ.

Германия Еда Благотворительность Питание Продукты Беженцы
17 февраля 2024, 03:59
Трампа признали виновным по делу о мошенничестве
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Суд в Нью-Йорке вынес решение о признании экс-президента США Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Об этом сообщил телеканал CNN.

Трампа обязали выплатить около 355 миллионов долларов. По решению суда, старшие сыновья Дональда Трампа- Дон-младший и Эрик - выплатят по четыре миллиона доллара каждый. Их признали ответственными за многочисленные случаи мошенничества.

Также бывшему президенту США запрещено работать сотрудником или директором любой нью-йоркской корпорации в ближайшие три года. Адвокат бывшего американского лидера Алина Хабба заявила, что судебной решение отменят в апелляционном порядке.

Бывший президент США намерен обжаловать решение апелляционного суда в Вашингтоне после отказа в юридическом иммунитете по делу о вмешательстве в выборы. Судья вынес вердикт, что Трамп не имеет иммунитета в деле о вменяемых ему попытках переиграть результаты выборов 2020 года.

США Суд Мошенничество Дональд Трамп
17 февраля 2024, 03:56
Бельгийских чиновников пытались отравить ядовитыми письмами
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Полицейские обнаружили в правительственных зданиях Брюсселя конверты с ядовитыми письмами. Об этом сообщила газета Politico.

«Полиция нашла в нескольких правительственных учреждениях Брюсселя письма, содержащие ядовитый белый порошок - бруцин», - рассказали в прокуратуре страны.

По данным местных СМИ, письма отправили в брюссельский Дворец Правосудия, где работает министр юстиции, и в здании госбезопасности страны. Все, кто контактировал с письмами, не пострадали. Имя отправителя сейчас устанавливается.

Бруцин - это яд, который возбуждает центральную нервную систему человека, вызывая судороги. Он становится очень опасным, когда попадает в организм.

В марте 2023 года стало известно о покушении на Героя России, командира специального отряда «Ахмат», помощника главы Чечни Апти Алаудинова. Ему прислали конверт с отравленным письмом. Следователи возбудили уголовное дело.

Бельгия Полиция
17 февраля 2024, 02:20
Франция необоснованно обвинила Россию в агрессии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Участившиеся кибератаки в Европе связаны с «агрессивным» поведением России. С таким заявлением президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции. Его процитировало РИА «Новости».

«В последние месяцы по всей Европе участились операции по дезинформации и манипулированию, также усилились кибератаки. Это изменение демонстрирует агрессивную позицию РФ в отношении нас», - сказал он.

Французский лидер обратил внимание на рост «зон конфронтации и дестабилизации» в Африке и на Ближнем Востоке. В этом он также увидел прямую причастность российской стороны По словам Макрона, он с осторожностью относится к заявлениям по поводу угроз в космосе, упомянув появившиеся в СМИ слухи о «возможном размещении РФ в космосе ядерного оружия». Он считает, что в случае подтверждения этих данных, России придется выступить с разъяснениями.

В пятницу, 16 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский подписали договор о гарантиях безопасности для Украины.

Европа Россия Франция

Новости по теме