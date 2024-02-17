Трое моряков с турецкого судна скончались от отравления в Абхазии

Украинские беженцы выбросили в мусор продукты питания, которые раздавали нуждающимся в одной из сетей общепита в городе Гера в Германии. Об этом сообщил журнал Focus.

Среди выкинутых продуктов были сыр, салат, йогурт и специи. Один из местных жителей решил узнать, кто выкинул еду. Он обратил внимание, что эти люди уехали на машине с украинскими номерами.

Владелица кафе Гизельда Шедлих рассказала журналистам, что украинская пара регулярно пользовалась услугами общепита. И пожаловалась, что из-за такого отношения беженцев к продуктам, их не хватило другим нуждающимся.

«Если вам что-то не нравится, вы можете оставить это на нашем столе или немедленно вернуть нам. Спрос очень велик», - заявила она.

Шедлих добавила, что аннулировала продовольственную карту украинцев, которые выкинули продукты.

Ранее бывший министр обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак предложил Евросоюзу депортировать украинцев призывного возраста , чтобы они пошли служить в ВСУ.