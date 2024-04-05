Трое детей отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками в Киеве

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«В Киеве трое детей попали в больницу из-за отравления шоколадом. В сладостях обнаружили наркотические вещества», - указали в киевской городской детской клинической больнице.

Двое детей из одной семьи госпитализировали 23 марта. У них выявили признаки интоксикации наркотическими веществами. Младшего отправили в реанимацию. По данным врачей, накануне дети ели «гуманитарный шоколад в упаковке без маркировки».

Еще один ребенок попал в больницу 26 марта. Врачи диагностировали у него психомоторное возбуждение с галлюцинациями и рвотой. По данным авторов материала, ребенок ел шоколад, который подарили его отцу.

В одном лакомстве содержался каннабис. Во втором обнаружили псилоцибицин, уточнили в медицинском учреждении. Информацию об отравлении детей наркотиками передали правоохранительным органам.

В феврале на Украине легализовали медицинский каннабис - марихуану. Закон подписал президент республики Владимир Зеленский.