05 апреля 2024, 15:54

Трое детей отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками в Киеве

Global Look Press
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В Киеве трое детей отравились гуманитарным шоколадом, в котором обнаружили наркотические вещества. Об этом сообщило издание РБК-Украина, ссылаясь на столичную больницу.

«В Киеве трое детей попали в больницу из-за отравления шоколадом. В сладостях обнаружили наркотические вещества», - указали в киевской городской детской клинической больнице.

Двое детей из одной семьи госпитализировали 23 марта. У них выявили признаки интоксикации наркотическими веществами. Младшего отправили в реанимацию. По данным врачей, накануне дети ели «гуманитарный шоколад в упаковке без маркировки».

Еще один ребенок попал в больницу 26 марта. Врачи диагностировали у него психомоторное возбуждение с галлюцинациями и рвотой. По данным авторов материала, ребенок ел шоколад, который подарили его отцу.

В одном лакомстве содержался каннабис. Во втором обнаружили псилоцибицин, уточнили в медицинском учреждении. Информацию об отравлении детей наркотиками передали правоохранительным органам.

В феврале на Украине легализовали медицинский каннабис - марихуану. Закон подписал президент республики Владимир Зеленский.

Наркотики Дети Больницы Врачи Киев
05 апреля 2024, 14:45
Белоруссия решила приостановить участие в ДОВСЕ
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовал внесение в нижнюю палату парламента законопроекта о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Проект закона предусматривает приостановку действия ДОВСЕ, но не означает выход Белоруссии из договора. Республика в полном объеме выполняет обязательства и неукоснительно придерживается установленных пределов наличия военной техники, вооружений и личного состава армии.

При этом Чехия и Польша приняли решение о невыполнении ДОВСЕ в отношении Белоруссии. О намерении приостановить действие договора заявляли и в Североатлантическом совете НАТО.

«Приостановление действия договора государствами-членами НАТО и их союзниками фактически означает прекращение его функционирования», - сообщили в пресс-службе.

Турция с 8 апреля приостановит обязательства по ДОВСЕ. Указ подписал глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Белоруссия Европа Оружие НАТО
05 апреля 2024, 13:58
Индия тайно ликвидировала террористов в Пакистане
Global Look Press
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Индийские спецслужбы с 2020 года провели несколько операций по ликвидации предполагаемых террористов в Пакистане и западных странах. Об этом со ссылкой на источники в разведке сообщила газета The Guardian.

«Дели проводит политику нападения на тех, кого он считает враждебными по отношению к Индии. Хотя новые обвинения касаются лиц, подозреваемых в серьезных террористических преступлениях, Вашингтон и Оттава публично обвинили Индию в причастности к убийствам диссидентов», - написали авторы материала.

Новые заявления касаются почти 20 убийств, совершенных с 2020 года. Индия и раньше неофициально была причастна к ним. Пакистанские следователи считают, что организаторами были ячейки индийской разведки, в основном действующие в Объединенных Арабских Эмиратах.

Индийские агенты также могли вербовать людей, заставляя их поверить, что они убивают «неверных». Пакистанская разведка собрала доказательства, указывающие на причастность индийских спецслужб к семи таким случаям.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Астане с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом. Стороны обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом. Также они подняли вопросы, связанные с обменом данными о преступниках.

Разведка Убийства Индия Пакистан
05 апреля 2024, 13:48
Посла Южной Кореи вызвали в МИД из-за введения санкций против России
Global Look Press
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Посла Южной Кореи в Москве Ли До Хуна вызвали в российский МИД. Причиной стало введение санкций против РФ. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Посла Республики Корея вызвали в МИД 5 апреля. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил главе дипмиссии, что РФ считает недружественным шагом введение односторонних санкций в отношении российских физических и юридических лиц. По его словам, ограничения применили, основываясь на голословных обвинениях в «незаконном сотрудничестве Москвы с Пхеньяном в нарушение соответствующих резолюций СБ ООН».

«Это не может не оказать негативного влияния на двусторонние отношения. Было подчеркнуто, что Российская Федерация категорически не приемлет подобных нелегитимных действий в свой адрес», - указали в дипведомстве.

Российская сторона призвала Южную Корею отказаться от контрпродуктивных санкций, которые провоцируют еще большее напряжение на Корейском полуострове.

Южная Корея ввела санкции в отношении двух россиян и двух компаний РФ. Их обвинили в якобы связях с ядерной и ракетной программами Северной Кореи.

Санкции Россия Южная Корея МИД РФ
05 апреля 2024, 10:04
Танковые и инженерные воинские части на западе Белоруссии привели в боеготовность
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Вооруженные силы Белоруссии приступили к очередному этапу проверки боевой готовности. Танковые и инженерные воинские части Западного оперативного командования присоединились к учениям, сообщило Минобороны страны.

«Танковые и инженерные воинские части и подразделения шестой отдельной механизированной бригады Западного оперативного командования приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению», - объявила пресс-служба.

На очередном этапе проверки боеготовности военные задействуют штатные вооружения, специальную и армейскую технику. Маневры проведут на полигонах и специально отведенных участках местности.

Белоруссия начала подготовку к войне, объявил президент Александр Лукашенко. Подразделения обеспечили новой техникой и вооружениями для повышения обороноспособности страны. Накопленный Союзным государством опыт, по словам белорусского лидера, позволит ответить на угрозы извне.

Белоруссия Военные учения Армия Союзное государство

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