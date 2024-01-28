Трое американских военных погибли при атаке дрона на базу в Иордании
Три военнослужащих США погибли во время атаки беспилотника на американскую военную базу на севере Иордании. Еще 25 человек пострадали, сообщил телеканал Al-Hadath.
Американский президент Джо Байден заявил, что ответственность за нападение на военнослужащих США в Иордании несут «лояльные Ирану» группировки.
«Байден пообещал принять ответные меры после того, как трое американских военнослужащих погибли в Иордании», - уточнили журналисты.
Центральное командование США подтвердило гибель и ранение солдат. Как уточнило издание, база расположена в пограничном треугольнике между Иорданией, Сирией и Ираком.
Ранее иракские вооруженные группировки атаковали с помощью беспилотников американские военные базы Аль-Шаддади и Аль-Омар в Сирии, сообщал телеканал Al-Hadath. США решили поменять принцип своего присутствия в Ираке. Ранее в Соединенных Штатах подняли вопрос о выводе войск из Сирии.