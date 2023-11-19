Три женщины и подросток погибли в результате стрельбы в США

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Также в ходе вооруженного конфликта пострадала 15-летняя девочка. В убийствах заподозрили 52-летнего Мэвиса Кристиана-младшего, его объявили в розыск. По данным правоохранителей, мужчина вооружен и чрезвычайно опасен.

Правоохранители рассматривают одно из преступлений как эпизод домашнего насилия. Информация о личностях погибших и пострадавшей, а также об их связи с подозреваемым, не разглашается.

А октябре помощник шерифа в США застрелил темнокожего , отсидевшего 16 лет по ложному обвинению. Полицейский открыл огонь при досмотре автомобиля мужчины.

Подобное произошло в Соединенных Штатах в начале сентября. Правоохранитель застрелил беременную темнокожую женщину на парковке магазина в Вестервилле.