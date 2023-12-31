Три землетрясения за день обрушились на Турцию

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) зафиксировало первые подземные толчки магнитудой 4,4 в 19:37 по местному времени (совпадает с московским). Второе землетрясение магнитудой 3,5 произошло в 19:52 в Хаккари, а уже в 20:06 - третье.

«До сих пор в соответствующие подразделения, в частности в службу 112, не поступало никаких сообщений о негативной ситуации», - отметили власти.

Сейсмологи 22 декабря зафиксировали два землетрясения в Северной Осетии. Сначала подземные толчки произошли в 19 километрах от Владикавказа, затем - в 10 километрах от столицы республики.