Три заложника погибли при операции Израиля в Нусейрате

«Сообщаем, что ваша армия освободила одних людей в лагере, но убила еще троих. Один из них имел американское гражданство», - заявили в пресс-службе ХАМАС.

Радикалы продемонстрировали тела заложников, однако скрыли их лица и не огласили имена.

Армии обороны Израиля 8 июня заявила о спецоперации в районе Нусейрата и освобождении четырех израильтян, один из которых также имеет гражданство России.

ЦАХАЛ позднее раскрыл имена освобожденных. Ими оказались Шломи Зива (40 лет), Альмога Меир Джан (21 год), Андрей Козлов (27 лет) и Ноа Аргамани (25 лет).

О том, что россиянин попал в число заложников , представители ЦАХАЛ сообщили его родным через два дня после нападения ХАМАС.