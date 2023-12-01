Под ограничения попали либерийские фирмы HSAtlantica Limited и Streymoy Shipping Limited, а также Sterling Shipping Incorporated из Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, под санкциями оказались нефтяные танкеры под флагом Либерии NS Champion, HS Atlantica и «Виктор Бакаев».

Антироссийские санкции сохранятся на долгие годы, а США продолжат оказывать давление на Россию , считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что экономика Соединенных Штатов - крупнейшая, но не единственная.

Еврокомиссия признала неэффективность антироссийских санкций, заявили итальянские журналисты. Они констатировали: в ЕК видят, что экономика России продолжает расти.

Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демараис предупредила, что Запад совершит ошибку , если конфискует замороженные российские активы за рубежом. Это, по ее мнению, приведет к появлению альтернативных финансовых систем за пределами США и Европы.