01 декабря 2023, 18:48

Три танкера и три компании попали под антироссийские санкции США

Unsplash
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Соединенные Штаты распространили антироссийские санкции на три судоходные компании и три нефтяных танкера. Об этом сообщило Министерство финансов США.

Под ограничения попали либерийские фирмы HSAtlantica Limited и Streymoy Shipping Limited, а также Sterling Shipping Incorporated из Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, под санкциями оказались нефтяные танкеры под флагом Либерии NS Champion, HS Atlantica и «Виктор Бакаев».

Антироссийские санкции сохранятся на долгие годы, а США продолжат оказывать давление на Россию , считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что экономика Соединенных Штатов - крупнейшая, но не единственная.

Еврокомиссия признала неэффективность антироссийских санкций, заявили итальянские журналисты. Они констатировали: в ЕК видят, что экономика России продолжает расти.

Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демараис предупредила, что Запад совершит ошибку , если конфискует замороженные российские активы за рубежом. Это, по ее мнению, приведет к появлению альтернативных финансовых систем за пределами США и Европы.

США Санкции Россия
01 декабря 2023, 19:51
Дети в Германии массового заболели микоплазменной пневмонией
Pxhere
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В Германии зафиксировали распространение микоплазменной пневмонии. Заболевшие — в основном дети, сообщило издание Focus.

В Германии зафиксировали распространение микоплазменной пневмонии. Заболевшие - в основном дети, сообщило издание Focus.

«На самом деле мы наблюдаем некоторые инфекции, вызванные микоплазмой, некоторые из них серьезные», - заявил директор больницы Альтона, детский пульмонолог Филипп Сток.

Медики начинают переживать, говоря о возможной новой пандемии. Опасение вызывает то, что у пострадавших могут развиться «редкие осложнения» в виде воспаления слизистой. Но пока ни один пациент в детской клинике Гамбурга не нуждался в искусственной вентиляции легких.

Чаще всего заражаются дети от пяти до 16 лет. Симптомы: кашель, сужения дыхательных путей. Маленьких пациентов приходится лечить в стационаре в течение 7-10 дней.

Ранее в Китае увеличилось число случаев заболевания детей пневмонией. Инфекция неизвестной породы начала распространяться в северных провинциях КНР. Немецкие врачи считают, что в Германии начала распространятся та же инфекция, что и в Китае.

Германия Дети Больницы
01 декабря 2023, 17:18
Финляндия запустила курс по соблюдению санкций против России
Unsplash
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Финляндия запустила первый в Евросоюзе курс по соблюдению антироссийских санкций для бизнесменов и органов власти. Занятия будут проходить в онлайн-режиме. Об этом сообщили на сайте МИД страны.

В заявлении отметили, что санкции «беспрецедентно обширны», и реализация ограничений может вызвать проблемы. Именно для того, чтобы расширить знания финнов в этой сфере, запустили этот курс, доступный для всех желающих. МИД уточнил, что на курсе объяснят не только аспекты всех санкционных систем, но и особенности конкретно антироссийских рестрикций. Желающих научат выявлять случаи обхода санкций, проводить комплексные проверки.

Ранее директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев в беседе с журналистами констатировал, что с февраля прошлого года Финляндия ведет последовательную антироссийскую политику. С того момента страна вступила в НАТО, помогла Украине, запретила въезд большинству россиян и, наконец, запланировала изъять их недвижимость. Однако все недружественные действия не останутся без ответа с российской стороны, подчеркнул Беляев.

Финляндия Санкции Россия
01 декабря 2023, 17:16
Самое быстрое распространение ВИЧ зафиксировали в Европе
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Европа оказалась регионом, в котором наблюдается самое быстрое распространение ВИЧ в мире. В то же время там доступны все инструменты для борьбы с заболеванием, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ) Ханс Клюге.

По его словам, люди слишком поздно обращаются в медучреждения. Эта тенденция не меняется уже 10 лет.

«В ряде стран нашего региона показатели смертности неприемлемо высоки», - подчеркнул Клюге.

Он добавил, что ВИЧ стал таким же хроническим заболеванием, как и все остальные. Проходящие лечение пациенты могут прожить долгую здоровую жизнь благодаря достижениям медицины. Клюге призвал политиков и представителей здравоохранения выступить за принятие мер по борьбе с вирусом.

Привести к заражению ВИЧ могут такие факторы , как употребление алкоголя и наркотиков, а также неразборчивость в выборе сексуального партнера, сообщил главный внештатный специалист и психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Здравоохранение Европа ВИЧ
01 декабря 2023, 16:17
Швейцария заморозила российские активы на 8,8 миллиарда долларов
Unsplash
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Швейцария заморозила финансовые активы, принадлежащие россиянам, на 7,7 миллиарда швейцарских франков — 8,81 миллиарда долларов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Государственный секретариат экономики страны.

«Государственный секретариат по экономическим вопросам, контролирующий санкции, заявил, что цифра в 7,7 миллиарда франков является лишь последней оценкой и может быть изменена», - написали журналисты.

Как отметили в издании, эта цифра представляет собой небольшое увеличение по сравнению с 7,5 миллиарда франков, которые правительство Швейцарии заблокировало в прошлом году после санкций Евросоюза.

Ранее Швейцария выделила более 110 миллионов долларов на помощь Украине. Деньги должны пойти на гуманитарное разминирование, уточнил президент Швейцарии Ален Берсе.

Швейцария заморозила финансовые активы, принадлежащие россиянам, на 7,7 миллиарда швейцарских франков - 8,81 миллиарда долларов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Государственный секретариат экономики страны.

Россия Швейцария

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