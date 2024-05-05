Три синагоги в Нью-Йорке эвакуировали из-за угрозы взрыва
Три синагоги в Нью-Йорке днем 4 мая эвакуировали из-за поступивших угроз взрыва. Сообщения о минировании оказались ложными. Об этом написала газета The New York Post со ссылкой на данные местной полиции.
Уточняется, что аналогичное сообщение получил Бруклинский музей. Эвакуировали ли людей оттуда, информации нет.
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул рассказала, что власти и правоохранители следят за ситуацией.
В начале апреля из-за ложных данных о минировании поздним вечером эвакуировали гостей и персонал из отеля Valo в Санкт-Петербурге. Администрация вывела людей до приезда спасателей. На место прибыли представители Росгвардии, пожарные и бригада скорой помощи. Данные о заложенном взрывном устройстве не подтвердились.
«В полиции подтвердили, что угроза необоснованна», - говорится в материале.