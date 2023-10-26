Три россиянина попали в плен ХАМАС

«У нас, к сожалению, три наших гражданина, имеющих также гражданство Израиля, находятся, предположительно, в заложниках. Соответствующие контакты проводятся», - указал дипломат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что всех попавших в плен ХАМАС необходимо в срочном порядке освободить. По его словам, сейчас ведутся переговоры с Израилем и Палестиной. Однако результатов пока никах нет, констатировал он.

После нападения на южные районы еврейского государства палестинские радикалы взяли в плен по меньшей мере 222 человека, в том числе иностранцев. Заложников доставили в Газу, где удерживают по сей день. Пока из плена освободили лишь четыре человека: двух американок и двух израильтянок 79 и 85 лет.