Три россиянина оказались заблокированы в индийских Гималаях из-за наводнения

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Три российских туриста оказались заблокированы в зоне наводнений на севере Индии - штате Сикким в Гималаях. Об этом ТАСС заявили в генеральном консульстве России в Калькутте.

По информации ведомства, никто из россиян не пострадал, их эвакуируют при первой возможности. Сейчас погодные условия не позволили вывезти туристов из региона.

«На текущий момент генеральное консульство России в Калькутте находится в контакте с местными властями и располагает информацией о трех гражданах России, заблокированных в зоне бедствия», - указало консульство.

Ранее глава Управления по борьбе со стихийными бедствиями штата Сикким Прабхакара Ра заявил, что из-за наводнений на северо-востоке страны пропали не менее 30 человек.

В результате природного катаклизма пострадали, в том числе, и военные - под селевой массой оказались несколько армейских автомобилей. Наводнение началось из-за проливных дождей около ледникового озера Лхонак в Гималаях.