Три КПП перекрыли на границе Польши с Украиной
Польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Об этом сообщил ТАСС.
Так, акцию уже поддержали несколько десятков перевозчиков. Они преградили проезд к трем погранпереходам, чтобы не пропустить коммерческие автомобили.
Протестующие выступают за введение коммерческих ограничений для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Отношения Украины и Польши резко осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго в отношении украинского зерна.
Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» ранее предупреждала, что польские перевозчики в начале ноября планируют устроить забастовку на границе. Причина забастовок назвали чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами Евросоюза.
Экс-президент страны Лех Валенса также заявил, что проигравшая выборы партия может решиться на теракты в Польше. Он отметил, что проигравшая фракция пойдет на все, лишь бы не отдавать власть.