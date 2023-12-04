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«В воскресенье произошли четыре атаки против трех различных коммерческих судов в международных водах южной части Красного моря», - рассказали в оборонном ведомстве США.

На сигнал тревоги отреагировал эсминец ВМС США USS Carney. По его данным, атака велась с территории йеменских хуситов. Затем эсминец сбил запущенный из Йемена беспилотник, который направлялся в сторону военного корабля.

Пентагон уверен, что за атаками стоят хуситы из Йемена, которые «полностью организованы Ираном». Командование заявило, что рассмотрит подходящий ответ в координации с союзниками.

Ранее СМИ сообщили, что эсминец ВМС США Carney атаковали при помощи БПЛА и ракет, выпущенных йеменским шиитским движением. В Пентагоне не подтвердили эту информацию.