03 января 2025, 15:25

Три человека пострадали при пожаре на складе пиротехники в Армении

Global Look Press
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Пожар охватил склад пиротехники на контрольно-пропускном пункте «Баграташен» в Тавушской области Армении. Ожоги различной степени тяжести получили три человека. Об этом со ссылкой на МВД республики сообщило издание News.am.

В ведомстве уточнили, что спасатели и полицейские оказали пострадавшим первую помощь, а после передали бригаде скорой помощи для перевозки в медицинский центр.

Сообщение о пожаре на складе пиротехники поступило в Центр кризисного управления Тавушского района в 12:43. На место происшествия прибыли оперативная группа регионального спасательного управления МВД и пять пожарных расчетов.

По последним данным, пламя в помещении локализовали. О причинах пожара ничего не известно.

В минувшую среду, 1 января, перевозившая пиротехнику машина попала в аварию на проходящем через Красногорский городской округ участке Волоколамского шоссе. После ДТП автомобиль загорелся, что привело к детонации груза.

Армения Пожары
03 января 2025, 17:01
Более 60 человек заразились холерой в пригороде столицы Зимбабве
Global Look Press
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Как минимум один человек умер и еще 60 заразились в результате вспышки холеры в пригороде столицы Зимбабве Хараре. Об этом сообщила газета The Herald.

Заболевание выявили в населенном пункте Мазоуэ севернее Хараре. Медики уже нашли источник распространения инфекции - им стал артезианский колодец с застоявшейся водой.

Источник должны были чистить, но из-за разлива сточных вод канализации открытые колодцы с чистой водой также оказались загрязненными.

Местный Минздрав создал в Мазоуэ временный центр оказания помощи заболевшим, среди местных жителей проводят профилактическую работу. В скором времени власти пообещали решить вопрос с обеспечением населения чистой питьевой водой.

В декабре в провинции Кванго Демократической Республики Конго более 140 человек скончались от неизвестного вируса. Его симптомы похожи на ковид и грипп, люди в основном обращаются к врачам с жалобами на сильную головную боль и высокую температуру.

Африка Болезни Врачи
03 января 2025, 15:46
«Клуб русофобов». В Совфеде руководство Евросоюза объявили неизлечимо больным
РИА «Новости»
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Руководители Евросоюза неизлечимо больны. Об этом первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил в Telegram-канале.

По его словам, новый состав Европейской комиссии, который представили в 2024 году, можно назвать клубом русофобов. И это не изменится, пока нынешнее поколение европейских политиков не сменится новыми людьми.

«У той же Урсулы фон дер Ляйен уже на ментальном уровне произошли такие нарушения, что она не понимает, как можно нормально сосуществовать с Россией», - сказал Джабаров о председательнице Еврокомиссии.

Сенатор выразил надежду, что в руководстве ЕС вскоре появятся более прагматичные люди с мышлением как у Илона Маска.

Ранее русских лишили права голоса на выборах в Эстонии. Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко назвал это дискриминацией.

Еврокомиссия Владимир Джабаров Россия Евросоюз Урсула фон дер Ляйен
03 января 2025, 15:27
Крупнейшую ГАЭС в мире ввели в эксплуатацию в Китае
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В конце 2024 года в Китае запустили гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС) «Фэннин». Она считается крупнейшей в мире, сообщило агентство «Синьхуа».

Объект находится в городе Чэндэ провинции Хэбэй на севере Китая. Его мощность - 3,6 миллиона киловатт-час, ГАЭС рассчитана на выработку 6,61 миллиарда киловатт-час в год.

По прогнозам, электростанция «Фэннин» сократит выбросы углекислого газа на 1,2 миллиона тонн в год и сэкономит 480 тысяч тонн условного топлива, что станет для Китая значительным вкладом в достижение целей в области экологической устойчивости и энергоэффективности.

Ранее стало известно, что в России запланировали строительство 11 новых атомных электростанций , которые оборудуют уникальными отечественными реакторами. Они не только обеспечат страну электроэнергией, но и продемонстрируют потенциал российской атомной промышленности зарубежным клиентам.

Электричество Строительство Китай Промышленность
03 января 2025, 14:14
Снегопад собрал гигантскую пробку из машин на трассе в Казахстане
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Более 800 машин скопилось на участке дороге Алма-Ата — Екатеринбург в Карагандинской области Казахстана. Причиной стало перекрытие движения из-за обрушившегося снегопада. Об этом со ссылкой на МВД страны сообщило издание Orda.

В ведомстве сообщили, что на терминале около Темиртау скопилось около 800 автомобилей. На место прибыли сотрудники полиции для нормализации движения транспорта. Часть автомобильных колонн правоохранители сопроводят до границы Акмолинской области.

В пресс-службе МЧС Казахстана уточнили, что из-за снежных заносов на трассе застряли пассажирский автобус и легковой автомобиль. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 32 человек и на вездеходах доставили их в поселок Осакаровка.

Также непогода привела к столкновению не менее 40 автомобилей на трассе Астана - Щучинск. Массовое столкновение произошло на участке между селами Когам и Каратал Акмолинской области.

Прибывшие на место сотрудники полиции приступили к эвакуации автомобилей. По данным МЧС, в аварии пострадали два человека, которых уже доставили в больницу.

Утром в пятницу, 3 января, рейсовый автобус попал в аварию в Тюменской области. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, водитель при повороте зацепил снежный вал и съехал в кювет, где завалился на бок. В момент аварии в салоне автобуса находились четыре пассажира и водитель, которые получили травмы.

Более 800 машин скопилось на участке дороге Алма-Ата - Екатеринбург в Карагандинской области Казахстана. Причиной стало перекрытие движения из-за обрушившегося снегопада. Об этом со ссылкой на МВД страны сообщило издание Orda.

Казахстан ДТП Дороги Машины Водители Снегопад

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