20 июля 2024, 22:04

Три человека погибли в результате атак на порт в Йемене

РИА «Новости»
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Самолеты ВВС Израиля атаковали порт города Ходейда на берегу Красного моря. Жертвами атаки стали три человека, 15 пострадали, сообщил Al Hadath.

По данным телеканала, при налете Израиля, по словам очевидцев, были убиты или ранены «десятки человек». Также после обстрела в морском порту произошел пожар.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что обстрел самолетами Армии обороны Израиля нефтехранилища в йеменской Ходейде является «тяжелым ударом по террористической ветви Ирана».

По его словам, Израиль продолжат атаковать всех, кого власти страны считают угрозой для своих граждан.

Ранее стало известно, что в результате взрыва в Тель-Авивепо два человека получили ранения. Предположительно, взрыв прогремел на углу улиц Бен-Иегуда на и Шалом-Алейхема.

Израиль Самолеты Иран Йемен
20 июля 2024, 21:48
Вспышку листериоза в США связали с работой биолабораторий
РИА «Новости»
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Вспышки листериоза в США и Канаде, жертвами которых стали два человека, могут быть связаны с деятельностью американских биолабораторий. Об этом вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила в беседе с РИА «Новости».

«Одновременные вспышки опасных заболеваний могут иметь прямое отношение к неуправляемой деятельности биолабораторий США», - сказала она.

По словам Яровой, такие выводы она сделала после того, как изучила документальные доказательства, полученные в ходе парламентского расследования. Вице-спикер отметила, что причиной вспышек могут стать прямые эксперименты или утечки.

Она заявила, что граждане США должны потребовать проведения расследования причин резкого распространения вируса и деятельности лабораторий Пентагона.

Ранее стало известно, что в 12 штатах США зафиксировали вспышку листериоза.

Ее жертвами два человека. Они отравились колбасными изделиями.

США Смертность Болезни
20 июля 2024, 21:19
Соратник Трампа Вэнс призвал Байдена уйти в отставку
Unsplash
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Кандидат на пост вице-президента США от республиканцев Джей Ди Вэнс призвал действующего главу государства Джо Байдена уйти в отставку до выборов. Об этом он написал в соцсети X.

«Если ты не можешь участвовать в гонке, ты не можешь и служить. Он должен уйти в отставку прямо сейчас», - подчеркнул Вэнс.

Однопартиец Трампа заявил, что те, кто призывает Байдена сняться с предвыборной гонки, но остаться на посту президента, просто «проявляют абсурдный уровень цинизма».

Кроме того, среди демократов все чаще слышны голоса с призывом выдвинуть на выборы другого кандидата. Они активизировались после провала Байдена на дебатах с Трампом.

Времени осталось мало, так как теоретическая возможность замены кандидата на съезде Демпартии в августе еще остается, но вот практически тяжело будет это сделать, если кандидат сам не откажется от участия в выборах. Пока же Байден говорит, что планирует идти до конца, называя себя лучшим кандидатом.

Ранее сенатор Вэнс сорвал назначение десятков послов в страны Африки и Ближнего Востока , заставляя их заполнять анкеты, касающиеся прав меньшинств, в частности, увеличения количества «гендерно нейтральных туалетов» в американских дипмиссиях.

США Дональд Трамп Выборы президента США
20 июля 2024, 21:17
Макрон отказался окунаться в Сену перед Олимпиадой
Википедия
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Президент Франции Эммануэль Макрон не отрекся от своего обещания искупаться в Сене, но не станет этого делать перед Олимпийскими играми. Об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на представителей Елисейского дворца.

Собеседники подчеркнули, что глава государства может сделать это в любой момент, который анонсируют заранее.

«Президент не говорил, что собирается купаться перед Олимпиадой, он объявил, что собирается купаться, и он всегда демонстрировал эту уверенность», - заявили в Елисейском дворце.

Представители пресс-службы подчеркнули, что чистая вода в Сене останется и после международных соревнований, что позволит открыть дополнительные места для купания для всех желающих.

«С учетом этого у президента появится возможность окунуться в воду реки в любое удобное для него время», - добавили собеседники.

Затраты властей Парижа на очистку Сены ранее оценили в 1,4 миллиарда евро. Протекающую по столице Франции реку организаторы Олимпийских игр используют для проведения соревнований по водным дисциплинам. Для подтверждения чистоты воды мэр Парижа Анн Идальго совершила заплыв на 100 метров.

Париж Эммануэль Макрон Франция Олимпиада в Париже — 2024 Реки
20 июля 2024, 20:39
Маск призвал отправить американцев на Марс
РИА «Новости»
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Соединенным Штатам пора сделать новый шаг в освоении космоса и отправить своих астронавтов на Марс. Такое предложение американский бизнесмен Илон Маск озвучил на своей странице в социальной сети X.

«И теперь Америке пора достичь гораздо больших высот, отправив астронавтов на Марс!» - сказал он.

По мнению предпринимателя, у каждого, кто хочет стать космическим путешественником, должен иметь шанс сделать это.

Маск в 2021 году впервые заговорил о планах организовать беспилотный полет на Марс. По его словам, компания поставила цель осуществить пилотируемые полеты на Красную планету к 2026 году.

В итоге SpaceX занялась разработкой транспортной системы, которая состоит из полностью многоразовых ракет-носителей Super Heavy и корабля Starship.

Ранее основатель компании SpaceX заявил что, если человечество не начнет осваивать новые планеты и звездные системы, то цивилизация просуществует несколько сотен лет.

Планета Марс SpaceX Илон Маск Космос

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