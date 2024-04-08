Три человека погибли при взрыве в многоэтажном доме в Париже

Иран обязательно ответит на агрессию Израиля против консульства в Дамаске, так принято на Ближнем Востоке. Взятая Ираном пауза работает против Израиля и США, такое заявление сделал на стриме «360» с Анастасией Букреевой заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Ответ Ирана неизбежен, так принято на Ближнем Востоке. И за Ираном, в принципе, долгов не остается», - заявил собеседник телеканала.

Кошкин отметил, что Иран не торопится отвечать, потому что весь мир обсуждает, как будет выглядеть этот ответ, и это работает на руку иранским властям.

Политолог отметил тот факт, что Израиль надеется на поддержку США. Однако Штаты не одобряют действия Израиля и не собираются вступаться за него и начинать конфликт с Ираном. Власти Ирана также не стремятся переходить к широкомасштабному вооруженному противостоянию в регионе.

«Так что в сложившемся треугольнике мы ждем жесткого равного ответа со стороны Ирана. И эта пауза, которая сейчас длится, она больше работает против Израиля и против Соединенных Штатов Америки», - подчеркнул Кошкин.

Удар Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске может привести к дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, считают в российском посольстве. Действия Израиля признали нарушающими Венские конвенции о неприкосновенности дипмиссий.