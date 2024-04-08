08 апреля 2024, 02:27

Три человека погибли при взрыве в многоэтажном доме в Париже

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Три человека погибли при взрыве и возникшем после него пожаре в многоэтажном доме в Париже. Об этом сообщила газета Le Parisien.

«В результате пожара погибли три человека <…> в доме в 11-м округе Парижа», - отметили в сообщении.

Причина взрыва пока не установлена.

В девятиэтажном доме в Москве на улице Уральской произошел пожар. Пострадали четыре человека в загоревшейся квартире и еще один жилец в одной из соседних квартир. Двухкомнатная квартира на седьмом этаже, где случился пожар, была сильно захламлена. Огонь также распространился на балконы восьмого и пятого этажей.

В субботу при пожаре в двухэтажном жилом доме в Татарстане, случившемся из-за взрыва газового баллона, пострадали два человека, один погиб.

Париж Пожары Взрывы Франция
08 апреля 2024, 00:24
Минобороны Армении прокомментировало данные Азербайджана об обстрелах
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Минобороны Армении заявило, что данные военного ведомства Азербайджана об обстрелах азербайджанских позиций — ложные. Соответствующее заявление опубликовали на официальном сайте ведомства.

Минобороны Армении заявило, что данные военного ведомства Азербайджана об обстрелах азербайджанских позиций - ложные. Соответствующее заявление опубликовали на официальном сайте ведомства.

«Сообщение Министерства обороны Азербайджана о том, что якобы 7 апреля в 17:15 (16:15 по московскому времени) подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в юго-западной части пограничной зоны, не соответствует действительности», - сказано в публикации.

Ранее появилась информация, что военные Азербайджана атаковали из стрелкового оружия позиции на армянской границе. Как сообщила пресс-служба оборонного ведомства Армении, ВС Азербайджана обстреляли позиции Верин-Шорже, Куте и Сотке (Гегаркуникская область), Аравусе (Сюникская область), Мовсесе и Чинари (Тавушская область).

Помимо этого, армянские военные зафиксировали передвижение автомобилей в сторону Ишханасара. Армения посчитала действия Азербайджана провокацией.

Армения Военные Азербайджан
08 апреля 2024, 00:21
«Это неизбежно». Иран ответит на агрессию Израиля в Дамаске
Global Look Press
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Иран обязательно ответит на агрессию Израиля против консульства в Дамаске, так принято на Ближнем Востоке. Взятая Ираном пауза работает против Израиля и США, такое заявление сделал на стриме «360» с Анастасией Букреевой заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Ответ Ирана неизбежен, так принято на Ближнем Востоке. И за Ираном, в принципе, долгов не остается», - заявил собеседник телеканала.

Кошкин отметил, что Иран не торопится отвечать, потому что весь мир обсуждает, как будет выглядеть этот ответ, и это работает на руку иранским властям.

Политолог отметил тот факт, что Израиль надеется на поддержку США. Однако Штаты не одобряют действия Израиля и не собираются вступаться за него и начинать конфликт с Ираном. Власти Ирана также не стремятся переходить к широкомасштабному вооруженному противостоянию в регионе.

«Так что в сложившемся треугольнике мы ждем жесткого равного ответа со стороны Ирана. И эта пауза, которая сейчас длится, она больше работает против Израиля и против Соединенных Штатов Америки», - подчеркнул Кошкин.

Удар Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске может привести к дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, считают в российском посольстве. Действия Израиля признали нарушающими Венские конвенции о неприкосновенности дипмиссий.

США Израиль Иран Ближний Восток
07 апреля 2024, 21:44
Стал известен самый крупный поставщик лекарств в Россию
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Индийские фармацевтические компании стали одними из самых крупных поставщиков лекарств в Россию за 2023 год. Об этом сообщило РБК со ссылкой на информацию аналитической компании RNC Pharma.

Всего за год из Индии в РФ привезли 293,9 миллиона упаковок с лекарствами. Индийские препараты сместили на второе место поставки из Германии, которые сократились за тот же период на 19,2% - 338,7 миллиона упаковок.

Среди лидеров по отправке лекарств в Россию остались Франция - 149,3 миллиона упаковок, Венгрия - 112,5 миллиона, Белоруссия - 109,8 миллиона.

Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов заявил в беседе с «360», что в России намерены ужесточить контроль за ценами на жизненно важные лекарства. Он отметил, что эксперты продумают автоматизированный инструмент регулирования стоимости препаратов. Это будет полезно не только для аптек, но и для участников рынка.

Германия Индия Лекарства Россия
07 апреля 2024, 21:41
Более 70 килограммов каннабиса нашли дома у мэра французского города Аваллон
Global Look Press
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По меньшей мере 70 килограммов каннабиса обнаружили при обыске в доме мэра французского города Аваллон Джамилы Абсауи. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники в жандармерии.

«По меньшей мере 70 килограммов каннабиса были обнаружены жандармами поисковой бригады Аваллона в это воскресенье, 7 апреля, в доме мэра этого города в Йонне Джамилы Хабсауи», - сказано в сообщении.

Запрещенные вещества обнаружили в пристройке к дому в рамках операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Правоохранители предположили причастность брата политика к торговле каннабисом, ранее его уже обвиняли в подобном правонарушении.

Французский наблюдатель на выборах президента России Кристиан Ро посчитал, что идея отправить войска на Украину могла прийти президенту Эммануэлю Макрону только под воздействием наркотика. Он посоветовал главе государства «завязать» с наркотиками.

Наркотики Торговля Франция

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