Три человека погибли при взрыве в многоэтажном доме в Париже
Три человека погибли при взрыве и возникшем после него пожаре в многоэтажном доме в Париже. Об этом сообщила газета Le Parisien.
«В результате пожара погибли три человека <…> в доме в 11-м округе Парижа», - отметили в сообщении.
Причина взрыва пока не установлена.
В девятиэтажном доме в Москве на улице Уральской произошел пожар. Пострадали четыре человека в загоревшейся квартире и еще один жилец в одной из соседних квартир. Двухкомнатная квартира на седьмом этаже, где случился пожар, была сильно захламлена. Огонь также распространился на балконы восьмого и пятого этажей.
В субботу при пожаре в двухэтажном жилом доме в Татарстане, случившемся из-за взрыва газового баллона, пострадали два человека, один погиб.