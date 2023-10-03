Три человека погибли из-за стрельбы в торговом центре в Таиланде

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«На данный момент три человека погибли, офицеры полиции продолжают искать пострадавших в торговом центре Paragon», - отметило издание.

Еще четыре человека получили травмы, сообщил Reuters. Трагедия произошла в торговом центре Siam Paragon в центре Бангкока.

Полиция задержала несовершеннолетнего подростка, подозреваемого в стрельбе. Подробности и мотивы преступления пока неизвестны.

«360» опубликовал видео очевидцев происшествия. На кадрах видно, что посетители торгового комплекса вместе с детьми выбегали на стоянку и укрывались за автомобилями напарковке.

По информации Bangkokbiznews , 14-летний подросток украл огнестрельное оружие - девятимиллиметровый пистолет, из которого стал стрелять в ТЦ.

В Роттердаме 28 сентября погибла 14-летняя девочка в результате стрельб ы. Подозреваемого задержала полиция Нидерландов. Мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия в жилом доме, а также в аудитории медицинского центра при университете Эразмус.

Ранее в США пять человек получили ранения в штате Вирджиния из-за стрельбы. Четверо из пострадавших были несовершеннолетними, сообщило издание RT.