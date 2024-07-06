06 июля 2024, 19:52

Три африканские страны объединятся в конфедерацию

Global Look Press
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Власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера решили объединиться в конфедерацию. Об этом со ссылкой на заявление лидеров этих западноафриканских государств сообщило Agence France-Presse.

В этом обращении, как уточнило AFP, указано, что эти страны решили сделать еще один шаг к «большей интеграции». Им стало заключение договора о создании конфедерации между Буркина-Фасо, Мали и Нигером.

Решение об этом приняли по итогам прошедшего в Ниамее I саммита Альянса государств Сахеля.

Африка
06 июля 2024, 19:15
Орбан раскрыл детали подготовки встречи с Путиным
РИА «Новости»
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Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву подготовил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, который действовал в условиях полной секретности. Об этом глава венгерского правительства рассказал швейцарскому изданию Die Weltwoche.

Политик пояснил, что направил руководителю внешнеполитического ведомства секретное послание, когда находился в Киеве на переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Орбан добавил, что встречу готовили в обстановке полной тайны из-за «больших парней», которые следят за всеми коммуникациями.

По словам венгерского премьера, журналисты узнали о его предстоящем визите после того, как правительственный самолет попросил разрешения у властей Польши на заход в воздушное пространство страны.

Политик признался, что рассматривает свою мирную миссию по решению украинского конфликта, как христианскую обязанность. Он добавил, что не боится никаких политических последствий за свои переговоры с Путиным, которые вызвали критику в Евросоюзе.

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Виктора Орбана прошли в Кремле в минувшую пятницу, 5 июля.

С жесткой критикой Орбана после выступил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Он заявил, что поведение венгерского премьера подорвало выстроенную стратегию Евросоюза. По его словам, любые переговоры по достижению мира могут идти только при участии Украины.

Венгрия Кремль Международные отношения Переговоры Владимир Путин
06 июля 2024, 18:33
Орбан после встречи с Путиным анонсировал еще несколько «неожиданных» визитов
РИА «Новости»
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в планах у него проведение еще нескольких визитов, которые станут столь же неожиданными, как встреча с президентом России Владимиром Путиным. Его слова привело издание Die Weltwoche.

В пятницу Орбан посетил Москву для переговоров с Путиным. Главы государств обсудили ряд вопросов, в том числе связанных с кризисом на Украине, после чего политик улетел в Азербайджан.

«На следующей неделе у меня в планах еще несколько встреч, которые станут настолько же неожиданными», - отметил он.

Никаких подробностей Орбан не привел, но уточнил, что предстоящая «встреча-сюрприз» произойдет в следующую пятницу. По его словам, данные о визитах останутся тайной для широкой общественности до самой последней минуты.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что визит Орбана в Москву подорвет единство ЕС.

Венгрия Международные отношения Владимир Путин
06 июля 2024, 17:15
Финляндия столкнулась со взлетом цен на древесину из-за санкций
РИА «Новости»
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Цены на необработанную древесину в Финляндиии поставили новый рекорд на фоне высокого спроса из-за прекращения поставок кругляка их России и снижения объема инвестиций в отрасль. Об этом сообщил телеканал MTV.

Исследователь Якоба Доннер-Амнелл из университета Восточной Финляндии заявил, что страна не может полностью удовлетворить спрос на древесину, с которым столкнулась.

«Высокий уровень цен останется постоянным, а после начнется дефицит. Все это приведет к большим последствиям», - заявил собеседник журналистов.

Он добавил, что ни власти, ни бизнес не хотят признать того, что ситуация с обеспеченностью лесами Финляндии давно изменилась в худшую сторону.

С тем, что цены на древесину высокие, согласился директор компании Stora Enso Хайди Хямяляйнен. Он пояснил, что это связано с издержками из-за повышенного спроса. Хямяляйнен подчеркнул, что не верит в возможность возникновения дефицита.

«Финляндия обладает большими лесными ресурсами, которые сейчас продолжают расти, поэтому о возникновении дефицита я не опасаюсь», - добавил бизнесмен.

В Московской области продолжается работа по восстановлению лесов , которые занимают 40% площади региона. Как рассказал председатель комитета лесного хозяйства Евгений Агулов, взамен поврежденных деревьев высаживают новые. Таким способом в 2024 году обновят 711 гектаров лесной территории.

Финляндия Санкции Россия Экология
06 июля 2024, 13:40
У мятежников в Киргизии обнаружили арсенал оружия и боеприпасов
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Силовики провели обыски в машинах и домах подозреваемых в подготовке госпереворота в Киргизии. У них изъяли большое количество боеприпасов, десятки пистолетов и другого оружия, сообщила пресс-служба Госкомитет нацбезопасности республики.

По информации силовиков, группировка планировала захватить власть в Киргизии при помощи массовых беспорядков и применения силы. При обысках нашли 50 единиц оружия, 20 пистолетов, более 255,2 тысячи боеприпасов, 200 комплектов формы правоохранителей, 250 головных уборов полицейских и военных, 38 комплектов бронежилетов, два беспилотника, а также самодельные взрывные устройства, рации и экстремистскую литературу.

«Кроме того, при обыске были обнаружены личные документы ряда граждан, в том числе военный билет, принадлежащий депутату ЖК КР Марлену Маматалиеву», - сообщила пресс-служба.

Киргизия Беспорядки Оружие Протесты в Киргизии

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