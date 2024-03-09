«Тревожный всплеск». Европейцы стали чаще болеть сифилисом и гонореей

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Специалисты указали на значительное распространение венерической лимфогранулемы и врожденного сифилиса. Такая тенденция указывает на необходимость срочных мер для снижения числа случаев передающихся половым путем болезней на территории Европы и снижении их влияния на общественное здравоохранение.

«Результаты показывают тревожный всплеск случаев сифилиса, гонореи и хламидиоза», - отметили в ECDC.

В 2023 году в Финляндии зарегистрировали двукратное увеличение числа случаев гонореи. Это рекордный показатель, заявила доцент клиники HUS Эйя Хилтунен-Бак.

Минздрав Великобритании в январе зафиксировал резкий всплеск чесотки. Это произошло на фоне дефицита медикаментов в результате украинского конфликта.