04 декабря 2023, 03:45

Тревожные изменения в поведении Зеленского заметили на Западе

Unsplash
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Настроение украинской верхушки явно изменилось, особенно заметны перемены в настрое президента страны Владимира Зеленского. От оптимизма украинского лидера не осталось и следа на фоне провала контрнаступления ВСУ. Об этом рассказали на телеканале TV5Monde.

В конце 2022 года Зеленский обещал украинцам, что следующий год будет победным. Прошел почти год, и теперь украинскому президенту придется посмотреть правде в глаза - контрнаступление существенно не продвинуло ВСУ.

В последнее время среди киевских властей наметился разлад. В СМИ отметили нападки со стороны ряда депутатов на главкома ВСУ Валерия Залужного. Офис президента отрицает конфликт между Зеленским и главнокомандующим.

«И хотя министру обороны было поручено опровергать эти разделения как „мнимые“, он старается зря: в украинской верхушке явно кое-что изменилось, и в первую очередь - настрой Зеленского. От оптимизма, который он, несмотря ни на что, демонстрировал с самого начала боевых действий, не осталось и следа», - подчеркнул TV5Monde.

В Верховной раде также отвергли возможность конфликта между президентом и главкомом. Там заявили, что такую информацию якобы порождает «российская пропаганда».

Владимир Зеленский Украина
04 декабря 2023, 04:20
Три коммерческих судна четыре раза за сутки подверглись атакам в Красном море — Пентагон
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В Красном море за сутки четырем атакам подверглись три коммерческих судна, сообщило Центральное командование Пентагона. Американский эсминец в ответ сбил три беспилотника.

«В воскресенье произошли четыре атаки против трех различных коммерческих судов в международных водах южной части Красного моря», - рассказали в оборонном ведомстве США.

На сигнал тревоги отреагировал эсминец ВМС США USS Carney. По его данным, атака велась с территории йеменских хуситов. Затем эсминец сбил запущенный из Йемена беспилотник, который направлялся в сторону военного корабля.

Пентагон уверен, что за атаками стоят хуситы из Йемена, которые «полностью организованы Ираном». Командование заявило, что рассмотрит подходящий ответ в координации с союзниками.

Ранее СМИ сообщили, что эсминец ВМС США Carney атаковали при помощи БПЛА и ракет, выпущенных йеменским шиитским движением. В Пентагоне не подтвердили эту информацию.

США Корабли Иран
04 декабря 2023, 01:30
Скончался соавтор акта провозглашения независимости Украины Сандуляк
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Скончался соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк. ему было 86 лет. Об этом сообщили в Черновицком облсовете на странице в Facebook*.

«На 87-м году жизни умер Леонтий Иванович Сандуляк - первый чрезвычайный полномочный посол Украины в Румынии, соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины, почетный гражданин города Черновцы», - написали представители облсовета.

Сандуляк появился на свет в селе Козыряны в Черновицкой области. Он стал доктором медицинских наук и профессором. В 1989 году мужчина вступил на должность народного депутата Советского союза. С 1992 до 1995 год Сандуляк был украинским послом в Румынии. Когда его дипломатическая служба завершилась, профессор стал вести лекции в разных вузах государства.

* Принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.

Украина
04 декабря 2023, 00:58
Латышам запретят запускать салюты на Новый год по московскому времени в 23:00
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Власти Огрского края в Латвии хотят запретить на законодательном уровне запускать фейерверки на Новый год в полночь по московскому времени, в 23:00 по местному. Они считают, что это угрожает национальной безопасности. Законопроект опубликовали на сайте самоуправления Огрского края.

В документе власти предлагают закрепить время использование фейерверков с 00:00 31 декабря до 01:00 1 января. Запуск пиротехнических изделий 31 декабря в 23:00 «свидетельствует о взглядах и стремлении определенной группы общества выразить поддержку» России, что не совпадает с ценностями большей части латвийского общества», пояснили в ведомстве.

Установление официального времени запуска салютов соответствует латвийской стратегии по предотвращению угроз национальной безопасности, заявили авторы законопроекта. Инициатива предусматривает штраф от 35 до 350 евро для физических и от 35 до 1400 евро для юридических лиц за несвоевременный запуск пиротехники.

Латвия после начала СВО стала прибежищем многих известных российских «беглецов». Но живется на чужбине им несладко. Актер Арту Смольянинов* играл в переходах , чтобы заработать на жизнь. Актриса Чулпан Хаматова изредка появляется на сцене.

* Артур Смольянинов внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Росфинмониторинг включил Артура Смольянинова в список террористов и экстремистов.

Латвия Новый год
03 декабря 2023, 23:38
ЦАХАЛ перешел к активным боевым действиям на юге сектора Газа
Unsplash
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Армия обороны Израиля перешла к активным боевым действиям в южной части сектора Газа. Об этом сообщил начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви, чьи слова привело издание The Times of Israel.

Он сообщил, что 2 и 3 декабря израильские военные проводили ликвидацию сил палестинского движения ХАМАС.

«И вчера утром мы начали тот же процесс в южной части сектора Газа», - подчеркнул Халеви.

Он добавил, что боевые действия будут идти с не меньшей мощью, чем на севере, а также с не меньшим результатом.

Ранее источник The New York Times сообщил, что следующая фаза палестино-израильского конфликта не окажется затяжной. ЦАХАЛ собирается организовать на территории сектора Газа операцию высокой интенсивности.

До этого министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военные возобновят боевые действия в палестинском анклаве в полную силу из-за нарушения соглашения о прекращении огня со стороны палестинского движения ХАМАС.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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