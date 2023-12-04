Тревожные изменения в поведении Зеленского заметили на Западе

В конце 2022 года Зеленский обещал украинцам, что следующий год будет победным. Прошел почти год, и теперь украинскому президенту придется посмотреть правде в глаза - контрнаступление существенно не продвинуло ВСУ.

В последнее время среди киевских властей наметился разлад. В СМИ отметили нападки со стороны ряда депутатов на главкома ВСУ Валерия Залужного. Офис президента отрицает конфликт между Зеленским и главнокомандующим.

«И хотя министру обороны было поручено опровергать эти разделения как „мнимые“, он старается зря: в украинской верхушке явно кое-что изменилось, и в первую очередь - настрой Зеленского. От оптимизма, который он, несмотря ни на что, демонстрировал с самого начала боевых действий, не осталось и следа», - подчеркнул TV5Monde.

В Верховной раде также отвергли возможность конфликта между президентом и главкомом. Там заявили, что такую информацию якобы порождает «российская пропаганда».