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Специалист считает, что США стремятся предотвратить появление новой доминирующей силы в Европе.

«Значительное влияние России в Восточной Европе нарушает равновесие, потенциально гарантируя Москве контроль над европейскими энергетическими коридорами и торговыми путями. Для Вашингтона это тревожное будущее», - заявил Смит.

Внеблоковый или союзный статус Украины важен для России, не только с геополитической, но и с исторической точки зрения - в России помнят про вторжение Наполеона и Гитлера с Запада. Для мирных переговоров стоит учитывать историческое прошлое двух стран, считает эксперт.

Продолжение помощи Украине приведет к новым смертям , но не поможет ВСУ выиграть в конфликте. Сохранять финансирование Киева - это просто чудовищно и аморально, заявил американский профессор Джозеф Аткинс.

Соединенные Штаты опасаются, что Россия нарушит выгодный им баланс сил в Европе. Поддержка Украины для США - это стратегический маневр, отметил член американского Национального комитета по американо-китайским отношениям Саймингтон Смит в статье для журнала National Interest.