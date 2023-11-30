Тревогу из-за окружения Зеленского забили на Украине

«Причиной для беспокойства (тех, кто борется с коррупцией - прим. ред.) становятся широкие полномочия, которыми обладает никому не подотчетная команда советников вокруг Зеленского», - отметили в материале.

Украинская активистка Дарья Калинюк в беседе с газетой указала, что из-за схем по «хищению средств» в республике могут образоваться группы «новых олигархов». По ее словам, это в первую очередь касается команды Зеленского.

Еще один деятель также указал на возможности для развития коррупции. Как он отметил, для в Верховной раде установлен высокий потолок на пожертвования от юридических лиц. При этом нет никаких ограничений на доход вне политической деятельности.

Экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что Зеленский боится заговора среди своих подчиненных. Поэтому президент Украины приказывает устранять оппонентов, которые могут стать его потенциальной заменой.