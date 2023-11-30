30 ноября 2023, 08:17

Тревогу из-за окружения Зеленского забили на Украине

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Украинские политические активисты забеспокоились из-за окружения президента Владимира Зеленского, которое может превратиться в «новых олигархов». Об этом сообщила газета Financial Times.

«Причиной для беспокойства (тех, кто борется с коррупцией - прим. ред.) становятся широкие полномочия, которыми обладает никому не подотчетная команда советников вокруг Зеленского», - отметили в материале.

Украинская активистка Дарья Калинюк в беседе с газетой указала, что из-за схем по «хищению средств» в республике могут образоваться группы «новых олигархов». По ее словам, это в первую очередь касается команды Зеленского.

Еще один деятель также указал на возможности для развития коррупции. Как он отметил, для в Верховной раде установлен высокий потолок на пожертвования от юридических лиц. При этом нет никаких ограничений на доход вне политической деятельности.

Экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что Зеленский боится заговора среди своих подчиненных. Поэтому президент Украины приказывает устранять оппонентов, которые могут стать его потенциальной заменой.

Владимир Зеленский Украина
30 ноября 2023, 08:43
Армия Израиля заявила о продлении паузы в боях
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Армия обороны Израиля заявила о продлении паузы в боях в секторе Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что режим прекращения огня продолжат при соблюдении условий соглашения.

«Учитывая усилия посредников по продолжению процесса освобождения похищенных и при соблюдении условий соглашения, режим прекращения огня будет продолжен», - сообщили в израильской армии.

В пресс-службе добавили, что несколько граждан Израиля и Таиланда направили с базы Хацор в больницы, где их встретят семьи.

До сих пор семь россиян остаются заложниками ХАМАС в палестинском анклаве. Россия и Израиль находятся в постоянном контакте и внимательно следят за ситуацией с пленными.

Ранее МИД КНР подготовило документ по урегулированию палестино-израильского конфликта, который состоит из пяти пунктов. Первый из них - прекратить боевые действия и установить гуманитарное перемирие.

Армия Конфликт Израиля и Палестины
30 ноября 2023, 07:41
«Избавился от одиночества». Назарбаев впервые признал наличие второй семьи и двух сыновей
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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своих мемуарах «Моя жизнь» впервые рассказал о второй семье, в которой у него родилось двое сыновей. Отрывки из книги привел портал Orda.kz.

Официально политик был женат на Саре Назарбаевой с 1962 года, у супругов три дочери. Как оказалось, вторая жена, Асель Назарбаева, появилась в начале 2000-х годов. Он рассказал, что увидел ее в Талдыкоргане - девушка вместе с другими встречала его с цветами у трапа самолета. Назарбаев запомнил молодую красавицу, а найти ее смог после того, как прочитал в газете, что она завоевала Гран-при на конкурсе «Мисс Казахстан». По данным СМИ, Исибаевой тогда было 19 лет.

Экс-лидер страны признался в своих мемуарах, что знакомство с Аселью переросло в симпатию, а затем - в сближение. Они начали встречаться, а затем поженились «по мусульманскому обычаю».

«И в облике, и в мыслях Асель я увидел много качеств, которые искал. А главное - я избавился от тянувшегося годами душевного одиночества», - поделился Нурсултан Назарбаев.

В 2005 году вторая жена родила ему сына Таумана (Назарбаеву тогда было 65 лет), через три года - сына Байкена. Уже после рождения первого сына от нее Назарбаев решился во всем признаться официальной жене, и она «проявила благородство». По словам бывшего президента Казахстана, дочери тоже «правильно поняли» его.

Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном с 1989 по 2019 год.

Семья Узбекистан
30 ноября 2023, 07:40
Китай создал план по решению палестино-израильского конфликта
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Министерство иностранных дел Китая подготовило документ по урегулированию конфлитка Израиля и Палестины, который состоит из пяти пунктов. Об этом сообщило РИА «Новости».

В первую очередь Китай призвал немедленно прекратить боевые действия, установив гуманитарное перемирие. Далее власти страны указали на важность защиты мирных жителей. В том числе перестать нарушать международное гуманитарное право. Для этого должен подключиться Совет Безопасности ООН и выступить против принудительного переселения палестинцев, а также призвать к освобождению заложников.

Китай в документе указал, что сторонам конфликта необходимо перестать лишать мирное население необходимых для жизни товаров и услуг. Важно наладить каналы по доставке гуманитарных грузов в сектор Газа. А Совбез ООН должен подготовить мировое сообщество к последующей поддержке послевоенного восстановления анклава.

Далее власти КНР призвали расширить дипломатическое посредничество в конфликте. Пятый пункт посвятили поискам политического урегулирования проблемы. Китай назвал основой решения палестинского вопроса реализацию плана «Два государства для двух народов». По мнению китайских властей, необходимо восстановить законные права местных жителей и создать независимую Палестину на основе границ с 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Израиль Китай Конфликт Израиля и Палестины
30 ноября 2023, 07:27
Конгресс США начал подготовку к импичменту Байдену — СМИ
Unsplash
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Республиканцы в палате представителей конгресса США в ближайшие недели планируют вынести на общее голосование вопрос о расследовании в рамках импичмента американскому лидеру Джо Байдену. Об этом сообщила газета Washington Post.

Объявление о подготовке сделал партийный организатор большинства в палате республиканец Том Эммер. Голосование может усилить давление на администрацию Байдена и повысить внимание к процедуре импичмента, указало издание.

Конгрессмены 29 ноября увидели связь между упавшей главной рождественской елкой и сроком президентства Байдена. Дерево рухнуло из-за сильного ветра перед тем, как американский лидер должен был зажечь на ней огни. Сообщение о символизме падения ели опубликовал комитет палаты представителей по судебной власти , который в прошлом утвердил импичмент трех президентов США: Эндрю Джонсона, Ричарда Никсона и Билла Клинтона.

Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что сейчас отсутствует достаточная доказательная база, чтобы объявить Байдену импичмент. СМИ отметили, что у Джонсона нет «политического императива» для отстранения президента от власти.

США Джо Байден

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