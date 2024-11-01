Тревел-блогер Вася Щупальце вышел на связь после сообщений о похищении талибами

«Бабко намекнул, что никакого похищения, о котором ранее написали пакистанские СМИ, не было и пошутил, что его „отпустили и сверху пивка дали“», - написали авторы публикации.

Путешественник перестал выходить на связь 24 октября. Появились версии, что его захватили в плен члены группировки «Хафиз Гюль Бахадур», близкой к «Талибану»*. Однако позже выяснилось, что мужчина предупреждал друзей, что будет без связи до 3 ноября.

«Захватившие меня в плен талибы* стреляют. Я от них ухожу, они не могут в меня попасть», - сказал спокойно идущий блогер на видео.

Где Щупальце на самом деле пропадал целую неделю - неизвестно.

Ранее посольство России в Пакистане начало проверять информацию о похищении россиянина на северо-западе Пакистана.

* Запрещенная в России террористическая организация Тревел-блогер Вася Щупальце (настоящее имя - Игорь Бабко) вышел на связь после своего недельного исчезновения. По информации Telegram-канал Shot , с мужчиной все в порядке, он продолжает путешествовать.