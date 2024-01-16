Третью мировую войну устроят США на Ближнем Востоке. Симоньян отвела России роль наблюдателя

Мировая война обязательно произойдет, уверена она. По мнению Маргариты Симоньян, глобальный конфликт развернется на Ближнем Востоке. Когда именно это случится, по мнению главреда, определит американское руководство.

«Разразится мировая война сейчас или чуть позже - зависит от того, считает ли Вашингтон, что она ему сейчас, перед выборами, пригодится или наоборот. Судя по хоровому молчанию американских СМИ, пока думают», - сказала она.

Маргарита Симоньян напомнила, что Россия участвовала в обеих мировых войнах и в одной из них одержала победу над Германией. На этот раз, по мнению журналиста, стране останется просто наблюдать за происходящим.

Большую вероятность третьей мировой войны прогнозировали лидер КНДР Ким Чен Ын , кандидат в президенты США Дональд Трамп и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Политолог Алексей Ярошенко заявил, что США получат экономическую выгоду от столкновения.