«Попросил моего друга, президента Владимира Путина дать возможность Экваториальной Гвинее принять у себя следующий саммит „Россия - Африка“, если он может состояться на африканском континенте», - сказал он.

Теодоро Обианг Нгема Мбасого заявил, что Экваториальная Гвинея проводила независимую политику и не подписывала договор Международного уголовного суда. По его словам, если саммит пройдет в этой стране, то Владимир Путин сможет принять в нем личное участие.

Второй саммит «Россия - Африка» состоялся в конце июля в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие делегации почти 50 стран. Переговоры президентов России и Экваториальной Гвинеи прошли 2 ноября в Ново-Огареве.

Следующий саммит «Россия - Африка» может пройти в Экваториальной Гвинее, которая выдвинула свою кандидатуру на проведение. Президент страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого заявил, что российский лидер Владимир Путин сможет лично принять в нем участие, сообщил ТАСС.